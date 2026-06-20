Μία πανομοιότυπη φάση, δύο εκ διαμέτρου αντίθετα παρεπόμενα για τον ίδιο παίκτη που έκρινε εν πολλοίς τους φετινούς τελικούς του ΝΒΑ.

Το δαχτυλίδι του NBA άλλαξε για μία ακόμα φορά χέρια αφού οι Νιου Γιορκ Νικς έγιναν η όγδοη διαφορετική ομάδα που φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής στις ισάριθμες τελευταίες σεζόν μετά τους Ράπτορς, Λέικερς, Μπακς, Γουόριορς, Νάγκετς, Σέλτικς και Θάντερ.

Η παρέα του Τζέιλεν Μπράνσον που από MVP του Παγκόσμιου U19 το 2015 στην Κρήτη έγινε ο πολυτιμότερος των τελικών του NBA, λύγισε το φιλόδοξο και γεμάτο μέλλον Σαν Αντόνιο με 4-1 νίκες και πανηγύρισε την επιστροφή στη Γη της επαγγελίας μετά από 53 χρόνια για τους Νεοϋορκέζους.

Σημείο καμπής στη σειρά αποτέλεσε χωρίς αμφιβολία το buzzer beater του Όου Τζι Ανουνόμπι, φινάλε που έκρινε τον 4ο τελικό. Το προβάδισμα των Νικς στη σειρά των τελικών του NBA κρεμόταν από μία κλωστή.

Οι Σπερς είχαν στα χέρια τους την απάντηση στα δύο αρχικά break των Νικς, όμως ο Βρετανός είχε αντίθεση άποψη. Με ένα εντυπωσιακό μπλοκ για αρχή και στη συνέχεια με το tip-in, μεταμφιέστηκε σε ο από μηχανής θεός και έκανε το 3-1.

Μία φάση – με εντελώς διαφορετική κατάληξη και συναίσθημα βέβαια – η οποία έχει αρκετά κοινά στοιχεία με μια στιγμή που τον «πλήγωσε» στο παρελθόν. Ένα deja vu που θα μπορούσε να γίνει έμπνευση για το Χόλιγουντ.

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι φοιτούσε στο κολέγιο της Ιντιάνα τη διετία 2015-17 πριν γίνει draft στο Νο23 από τους Ράπτορς, όταν στις 18 Ιανουαρίου του 2017 έπαθε ρήξη του επιγονατιδικού τένοντα σε στο δεξί πόδι σε ένα παιχνίδι με το Penn State.

Ίδια πλευρά της μπασκέτας, ίδια παρακολούθηση της φάσης και κίνηση από τον ίδιο που προσπάθησε και τότε να πηδήξει για το ριμπάουντ. Μία φάση που αν τη συγκρίνει κανείς με το iconic πλέον τελείωμά του στον 4ο τελικό του NBA 2026, μοιάζει αρκετά κοντά αν όχι ταυτόσημη.

Η μοίρα επεφύλασσε ένα παραμύθι αλλά με ευτυχισμένο τέλος στον Ανουνόμπι, X-Factor της μεγάλης επιτυχίας των Νικς.