Το NBA έχει αλλάξει ριζικά, οι δυναστείες έχουν φύγει και είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τον όγδοο διαφορετικό πρωταθλητή από το 2019 και έπειτα!

Μία… ανάσα πριν τους τελικούς του NBA. Οι Νιου Γιορκ Νικς περίμεναν υπομονετικά τον αντίπαλό τους και τον έμαθαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Μαΐου.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν break μέσα στην Οκλαχόμα και μπόρεσαν να πάρουν το «στέμμα» των πρωταθλητών Θάντερ!

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε ΜΥΘΙΚΑ πράγματα, έχοντας κατά μέσο όρο 27.3 πόντους και 10.9 ριμπάουντ στους τελικούς της Δύσης.

Πλέον, είναι έτοιμος για τη μεγάλη «πρόκληση», καθώς θα παίξει για πρώτη φορά για το τρόπαιο του NBA σε ηλικία 22 ετών!

Το διασταύρωμα των Νιου Γιορκ Νικς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς είναι ακόμα μία «υπενθύμιση» πως δεν υπάρχουν, πλέον, δυναστείες στον «μαγικό κόσμο» του μπάσκετ.

Το γιατί; Αρκεί να δούμε τους τελευταίους οκτώ πρωταθλητές.

KNICKS. SPURS. 1999 REMATCH.

THE NBA FINALS ARE OFFICIALLY SET!



🍿 New York returns to NBA Finals for the first time since 1999



🍿 San Antonio returns to NBA Finals for the first time since 2014



Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/p5uZ4Dq5BO — NBA (@NBA) May 31, 2026

Κάθε χρόνο και νέος πρωταθλητής

To 2018 η Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος έκαναν το back-to-back στη διοργάνωση και έγιναν η τελευταία ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Το 2019 αν και έφτασαν στον τελικό οι Τορόντο Ράπτορς μπόρεσαν να τους «εκθρονίσουν» για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους!

Στη «φούσκα» του 2020 πανηγύρισαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, που έπειτα από 10 χρόνια έφτασαν ξανά στην κορυφή του NBA.

Έναν χρόνο αργότερα ήταν η σειρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο να χαρεί, αφού πήρε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Το 2022 ήταν η τελευταία μεγάλη «παράσταση» των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που πήραν το έβδομο «δαχτυλίδι» τους.

Στη συνέχεια τα «χαμόγελα» πήγαν στη μεριά του Νίκολα Γιόκιτς και των Ντένβερ Νάγκετς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Το 2024 μία παλιά «δύναμη» επέστρεψε στον «θρόνο» της, με τους Μπόστον Σέλτικς να κερδίζουν το τρόπαιο έπειτα από 16 χρόνια!

Η τελευταία πρωταθλήτρια «έπεσε», αφού οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έμειναν εκτός και το όνειρο για το back-to-back «εξαφανίστηκε»!

Στον τελικό δύο ομάδες πολύ «διψασμένες», που μία εξ αυτών θα γίνει και όγδοη διαφορετική πρωταθλήτρια τις τελευταίες οκτώ σεζόν.

Κι όμως, μέσα σε αυτήν την 7ετία κανένα κλαμπ δεν έχει καταφέρει να πάρει «δαχτυλίδι» δύο διαφορετικές αγωνιστικές χρονιές.