Ο πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Ντοκ Ρίβερς, άσκησε κριτική στον τρόπο παιχνιδιού του Έλληνα σταρ κι εκείνος έδειξε κάπως ενοχλημένος, με μια ατάκα.

Ένα κάποιου είδους… μπιφ φαίνεται πως άνοιξε ο Ντοκ Ρίβερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τα όσα ανέφερε προ ολίγων ημερών στο podcast του Μπιλ Σίμονς στο οποίο φιλοξενήθηκε ο τεχνικός.

Ο πρώην προπονητής του Έλληνα σούπερ σταρ, ανέφερε για εκείνον πως είναι ένας δύσκολος τύπος και παρότι έχει την ικανότητα, την σπουδάια ικανότητα, να πασάρει, ταυτοχρόνως δεν διαθέτει την εξαιρετική ευφυϊα. Και συνέχισε τονίζοντας πως «έχει μονάχα έναν τρόπο παιχνιδιού. Σε κάθε φάση θέλει να επιβάλει αυτό που έχει στο μυαλό του. Εύχομαι να είχε μάθει να εκτελεί καλύτερα», ανέφερε ο Ντοκ Ρίβερς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε σχετικά με αυτό.

Ο Greek Freak αφότου οδήγησε τους Χιτ στην 4η τους νίκη στην εκκίνηση της περιόδου σε 10 παιχνίδια (114-108 με τους Κινγκς), κλήθηκε να πάρει θέση και να εκφάσει τα συναισθήματά του αναφορικά με τα λεγόμενα του πρώην προπονητή του.

Και αφού έμεινε άφωνος για τα όσα είπε ο Ντοκ Ρίβερς, ρώτησε αν συνέβη τις τελευταίες ώρες και ποιος είπε ότι δεν είναι εύκολο να τον προπονεί κανείς αφού έτσι τέθηκε η ερώτηση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως… «Μην αφήνεις ποτέ την πικρία ή τη μικροπρέπεια να μπαίνουν εμπόδιο στους στόχους και τα όνειρά σου, έτσι δεν είναι; Να μην επιτρέψεις ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Είναι τρέλα», προτρέποντας τον δημοσιογράφο να καλέσει τον Ντοκ Ρίβερς για να εξηγήσει εκείνος γιατί είπε, ό,τι είπε.

Φανερά ενοχλημένος ο Έλληνας σταρ, είπε στην αρχή πως άλλος είναι ο προπονητής του πλέον και πως εκείνος ήταν ένας με τον οποίο συνεργάστηκαν στο παρελθόν.