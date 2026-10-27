Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «γράφει» το ένα ρεκόρ, μετά το άλλο, στους Μαϊάμι Χιτ, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό.

Το rebuild που έχουν κάνει οι Μαϊάμι Χιτ δεν έχει την ιδανική εκκίνηση.

Η ομάδα της Φλόριντα έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ, καθώς μετά από τέσσερις αγωνιστικές μετράει ισάριθμες ήττες στο NBA.

The Miami Heat are 0-4.



It’s their worst start to a season since 2007. pic.twitter.com/xoI9mHMb5m — Real App (@realapp) October 27, 2026

Η τελευταία ήρθε απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (27/10, 109-113), σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έλαμψε» ξανά.

Ο Έλληνας φόργουορντ πρόσθεσε ακόμα ένα μοναδικό «παράσημο» στο βιογραφικό του.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO CAUGHT A BODY pic.twitter.com/raO2UaFN3J — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 27, 2026

Ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό για την ομάδα του. Τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 15 ριμπάουντ, αλλά και 11 ασίστ σε 39 λεπτά συμμετοχής!

Ήταν πραγματικά… παντού, προσπαθώντας να φέρει την πρώτη νίκη της ομάδας του, για τη φετινή σεζόν.

Ακόμα και αυτό δεν έγινε ο ίδιος θα έχει κάτι στη «μνήμη» του από το συγκεκριμένο ματς.

GIANNIS ANTETOKOUNMPO TONIGHT:



29 POINTS

15 REBOUNDS

11 ASSISTS

12/23 FGM

2/4 3PM

39 MINUTES pic.twitter.com/oE2PVCadk1 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 27, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όχι μόνο μπήκε σε μία «κλειστή» λίστα, με triple double στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ!

Όμως, εκείνος θα «ξεχωρίζει» για το πόσο γρήγορα μπόρεσε να το πετύχει.

Ο «Greek Freak» έγινε ο πιο… γρήγορος παίκτης στην ιστορία του κλαμπ του, που κάνει κάτι παρόμοιο!

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό, αφού η ομάδα του δεν μπόρεσε να κάνει «σεφτέ» στη σεζόν.

Σε μία εκκίνηση που δεν είναι η ιδανική για τους Μαϊάμι Χιτ, αλλά ο 31χρονος φόργουορντ δεν σταματάει να «γράφει» τα ρεκόρ του.