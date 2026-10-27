Το rebuild που έχουν κάνει οι Μαϊάμι Χιτ δεν έχει την ιδανική εκκίνηση.
Η ομάδα της Φλόριντα έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ, καθώς μετά από τέσσερις αγωνιστικές μετράει ισάριθμες ήττες στο NBA.
Η τελευταία ήρθε απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς (27/10, 109-113), σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έλαμψε» ξανά.
Ο Έλληνας φόργουορντ πρόσθεσε ακόμα ένα μοναδικό «παράσημο» στο βιογραφικό του.
Ωστόσο, ούτε αυτό ήταν αρκετό για την ομάδα του. Τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 15 ριμπάουντ, αλλά και 11 ασίστ σε 39 λεπτά συμμετοχής!
Ήταν πραγματικά… παντού, προσπαθώντας να φέρει την πρώτη νίκη της ομάδας του, για τη φετινή σεζόν.
Ακόμα και αυτό δεν έγινε ο ίδιος θα έχει κάτι στη «μνήμη» του από το συγκεκριμένο ματς.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όχι μόνο μπήκε σε μία «κλειστή» λίστα, με triple double στην ιστορία των Μαϊάμι Χιτ!
Όμως, εκείνος θα «ξεχωρίζει» για το πόσο γρήγορα μπόρεσε να το πετύχει.
Ο «Greek Freak» έγινε ο πιο… γρήγορος παίκτης στην ιστορία του κλαμπ του, που κάνει κάτι παρόμοιο!
Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό, αφού η ομάδα του δεν μπόρεσε να κάνει «σεφτέ» στη σεζόν.
Σε μία εκκίνηση που δεν είναι η ιδανική για τους Μαϊάμι Χιτ, αλλά ο 31χρονος φόργουορντ δεν σταματάει να «γράφει» τα ρεκόρ του.