Μία ακόμα θέση στον διαχρονικό πίνακα των σκόρερ του NBA ανέβηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που «βλέπει» ακόμα και πεντάδα.

Νέα πολιτεία, νέα πρόκληση, νέα ομάδα, νέα συνθήκη για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που στήριξε με όλο του το είναι τον οργανισμό που τον πίστεψε και του έδωσε την ευκαιρία (Μπακς), ψάχνοντας καλύτερες προοπτικές σε κάθε επίπεδο για το εγγύς μέλλον. Και οι Μαϊάμι Χιτ στη Φλόριντα, φανταζαν μία τέτοια.

Κάθε αρχή και δύσκολη βέβαια αφού ο συνωστισμός αστέρων στους Χιτ, έχει δυσκολέψει την επίδραση του Μπαμ Αντεμπάγιο κι έτσι η ομάδα του Σποέλστρα ξεκίνησε με 0-4 ρεκόρ. Παρόλα αυτά οι δυνατότητες αυτού του συνόλου δεν είναι για κάτι τέτοιο και από τότε έχουν 4-2 ρεκόρ.

Μέχρι να βρουν τη χημεία τους, τους ρόλους και τις ισορροπίες του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει νούμερα και ρεκόρ. Ο Greek Freak που ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ των Χιτ στη ζόρικη επικράτηση επί του Σακραμέντο (114-108), έφτασε τους 21,806 πόντους κανονικής διάρκειας απ’ όταν μπήκε στον «θαυμαστό κόσμο» και άφησε πίσω του τον σπουδαίο Λάρι Μπέρντ (21,791).

Σκαρφάλωσε έτσι στην πρώτη 40άδα των all-time σκόρερ και βάζει… πλώρη για ακόμα υψηλότερα επιτεύγματα. Τα οποία αργά ή γρήγορα θα έρθουν με τον ρυθμό που σκοράρουν. Το ερώτημα στην περίπτωση του Έλληνα σούπερ σταρ, είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διανύει την 14η σεζόν του στο NBA και μετά τα ζητήματα τραυματισμών και απουσιών που αντιμετώπισε την τελευταία διετία, έριξε τον μέσο όρο αγώνων του μέσα στο πέρασμα αυτών των χρόνων, στους 68,8 ανά αγωνιστική περίοδο. Όλα αυτά εξαιρώντας την post season αφού και η ανέλιξή του αφορά αυτήν την κλίμακα. Το NBA τα διαχωρίζει.

Giannis Antetokounmpo just passed Larry Bird on the All-Time scoring list.



Reminder: he’s only 31 years old. pic.twitter.com/4CrEMdGwYM — Legion Hoops (@LegionHoops) November 9, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο των 905 αγώνων κανονικής διάρκειας συνολικά, έχει 24,09 πόντους κατά μέσο όρο πόντων στην καριέρα του. Αυτό σημαίνει ότι βάζει περίπου 1.662,21 πόντους ανά σεζόν βάσει των αγώνων που παίζει. Νούμερο που τον… αδικεί στο σήμερα, αφού συμπεριλαμβάνοται και οι πρώτες τρεις σεζόν του στο NBA και τους Μπακς όπου ακόμα προσαρμοζόταν και δεν είχε ξετυλίξει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων του, σκοράροντας κάτω από 20 πόντους ανά αγώνα. Εποχές που έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Βάσει λοιπόν τον παραπάνω συλλογισμό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να προσθέσει μέχρι την περίοδο 2031-32 (στα 37 του) περίπου 10 χιλιάδες πόντους ακόμα στο… σακούλι του. Γερός να είναι.

Με αυτόν τον ρυθμό, θα ξεπεράσει τον Ντιρκ Νοβίτσκι (31,560) στην 7η θέση όλων των εποχών, ίσως και τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν των 32,292 πόντων κανονικής διάρκειας στην 6η all-time σκόρερ θέση.

Τη στιγμή που γράφονται οι (υποθετικές) αυτές αράδες, ο Κέβιν Ντουράντ που τον… μπιστάει όμως ακόμα, βρίσκεται στο Νο5 με 32,805 πόντους, πίσω από τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ των 33,643 πόντων στο #4.

Οι εν ενεργεία που βρίσκονται πάνω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και μπορούν να του… χαλάσουν τις υψηλές βλέψεις για την all-time 6άδα ή 5άδα, είναι οι Ντέιμιεν Λίλαρντ (22,773) με τον οποίο έχει όμως 4 χρόνια διαφοράς ο Γιάννης, Στεφ Κάρι ο εξωγίηνος (26,778 πόντοι, έξι και βάλε χρόνια μεγαλύτερος από τον Αντετοκούνμπο όμως), Ντεμάρ Ντερόζαν (26,786 πόντοι, 266 ματς περισσότερα), Τζέιμς Χάρντεν (29,496 πόντοι, γεννημένος τον Αύγουστο του 1989 ο «μούσιας»).

Και φυσικά οι Κέβιν Ντουράντ (Σεπτ. 1988, 32,805 πόντοι) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (43,580 πόντοι), που πολύ δύσκολα θα προλάβει να τους φτάσει ο Γιάννης.

Εκτός αν αποφασίσει να πάρει σύνταξη μετά τα 40 του από το NBA, χαίρει άκρας υγείας και συνεχίζει με αυτόν τον ρυθμό, της τελευταίας 10ετίας. Τη σωματοδομή, τη φυσική κατάσταση και γενικότερα τα προαπαιτούμενα, δεδομένα τα έχει για να τρυπώσει ακόμα και στην 5άδα.

Αρκεί να το αποφασίσει πως θα παίζει μπάσκετ μέχρι τα 40 του στην άλλη πλευρά του ωκεανού.