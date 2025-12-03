Τα δημοσιεύματα περί φυγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς αρχίζουν να παίρνουν «φωτιά»!

Είναι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο μακριά από το Μιλγουόκι;

Μέχρι στιγμής όχι, αλλά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες ώρες. Κι αυτό, γιατί τα δημοσιεύματα έχουν πάρει «φωτιά»!

Μετά τις αποκαλύψεις του Μπράιαν Γουίντχορστ από το «ESPN», σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε ζητήσει ανταλλαγή το καλοκαίρι, αλλά άλλαξε γνώμη εφόσον η ομάδα παρέμενε ανταγωνιστική, ο Σαμς Σαράνια προσθέτει μια νέα διάσταση στο ζήτημα!

Ο έγκριτος δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι ο «Greek Freak» και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτση, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τη διοίκηση των Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του 31χρονου σούπερ σταρ.

Όπως αναφέρει, οι δύο πλευρές εξετάζουν αν η παραμονή του στην ομάδα των «ελαφιών» είναι η καλύτερη επιλογή. Ή αν πρέπει να κάνουν ανταλλαγή με κάποια άλλη ομάδα.

Από την ντρίμπλα μισού γηπέδου του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στον ανησυχητικό τραυματισμό (video) Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε νωρίς από το παιχνίδι με τους Κάβαλιερς και ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς, κάθε άλλο παρά καθησύχασε τους φίλους των Μπακς.

Όπως για παράδειγμα οι Νιου Γιορκ Νικς, που φέρονται να είναι η μεγάλη επιθυμία του παίκτη.

Φυσικά, αυτές οι συζητήσεις έχουν να κάνουν και με την αγωνιστική πτώση των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA.

BREAKING: Giannis Antetokounmpo requested a trade from the Milwaukee Bucks before the 2025-26 NBA season started, according to Brian Windhorst of ESPN.



Then, Giannis swallowed his pride & committed to the Bucks for the season, as long as they are in a winning situation.… pic.twitter.com/8kDqzfvCTm — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 3, 2025

Αν και ξεκίνησαν καλά τη σεζόν, έχουν ηττηθεί σε οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια τους, πέφτοντας έτσι στην 11η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 9-13.

Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί μία «μαγική» σεζόν έχοντας 30,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ, 6,4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ κατά μέσο όρο σε 16 συμμετοχές.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σαμς Σαράνια:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς σχετικά με το μέλλον του δύο φορές MVP του ΝΒΑ. Συζητούν αν το καλύτερο για εκέινον είναι να μείνει εκεί, ή κάπου άλλου, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Η λύση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες».