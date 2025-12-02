Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ένα ιδιαίτερα «σκληρό» παιχνίδι, όμως οι διαιτητές δεν… συγκινούνταν ιδιαίτερα. Γι’ αυτό προσπάθησε να τους πείσει, δείχνοντας τις πληγές του!

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν βρίσκονται σε καθόλου καλό «φεγγάρι». Γνώρισαν ακόμα μία ήττα, από τους Γουίζαρντς (02/12, 129-126), όμως αν κάτι ξεχώρισε από το παιχνίδι ήταν ένα στιγμιότυπο, που «αποτύπωνε» την αγανάκτηση που ένιωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak», για άλλη μια φορά, ήταν κομβικός για τα «ελάφια», αλλά δεν αρκούσε. Τελείωσε το ματς με 26 πόντους, ενώ είχε και 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 5 λάθη.

Παρ’ όλα αυτά, οι παίκτες της Ουάσινγκτον έπαιζαν αρκετά «σκληρά» απέναντί του, προκειμένου να μπορέσουν να ανακόψουν τις προσπάθειές του.

Αυτό, όμως, δεν «συγκίνησε» ιδιαίτερα τους διαιτητές. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο απηύδησε τελικά, σε μία φάση απέναντι στον πρώην συμπαίκτη του και πολύ καλό του φίλο, Κρις Μίντλετον.

Αφού πέτυχε καλάθι με εύστοχο λέι απ, ζήτησε από τους διαιτητές και μία συμπληρωματική βολή, θεωρώντας πως του έχει γίνει φάουλ.

Μάλιστα, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο, έδειξε στο μπράτσο του τις γρατζουνιές που είχε αποκομίσει!

Παρ’ όλα αυτά, δεν κατολογίστηκε κάτι μεμπτό και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Δείτε τη φάση: