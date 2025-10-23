Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το έπιασε στη σεζόν 2025-26 από εκεί που το άφησε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τους Μπακς.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που μπήκε στη νέα σεζόν σαν… θηρίο στο κλουβί. Άλλη μια μέρα στη δουλειά για τον Έλληνα σούπερ σταρ ήταν η πρεμιέρα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 απέναντι στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο ηγέτης των «ελαφιών» βγήκε μπροστά και «κουβάλησε» για το τελικό 130-116 με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες. Δεν αποτελούν και κάποια σπουδαία είδηση οι επιδόσεις του, η συνήθεια που έγινε λατρεία.

Το πλήθος όμως και η ποσότητα με την οποία συνεχίζει να διαφεντεύει στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ, αποτελούν γεγονός αξιοπρόσεκτο. Οι double double επιδόσεις του συνεχίστηκαν με το καλημέρα, φτάνοντας σε αριθμό ορόσημο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπιασε τις 151 παρουσίες, από τις συνολικά 859 με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο στην κορυφή.

Για την ακρίβεια, είναι μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του «μαγικού» κόσμου του NBA, ο οποίος έχει καταφέρει να ανεβάσει τόσο ψηλά τον «πήχη», όσον αφορά τους αριθμούς στην εν λόγω κατηγορία.

Μπροστά του βρίσκονται μόνο δύο θρύλοι του παγκόσμιου μπάσκετ, όμως όχι ιδιαίτερα μακριά από τον «Greek Freak». Ο λόγος για τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον, οι οποίοι προπορεύονται με 157 παιχνίδια, όπου έχουν σημειώσει τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε απόσταση… αναπνοής. Η κορυφή πλησιάζει και δεν θα είναι καθόλου απίθανο, εάν την «πιάσει» λίαν συντόμως.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα κάτι εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και οι τρεις παίκτες που είναι στις πρώτες θέσεις, σε αυτή τη στατιστική κατηγορία, έχουν «συνδέσει» το όνομά τους, με τους Μιλγουόκι Μπακς!