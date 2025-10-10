Σουτ από αυτά που μπαίνουν μία στις χίλιες έβαλε τα ξημερώματα ο Κέισον Γουάλας των Θάντερ σε φιλικό προετοιμασίας πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA.

Ακόμα και στον θαυμαστό κόσμο του ΝBA όπου το θέαμα ξεχειλίζει, τέτοιες καλαθάρες που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, δεν μπαίνουν κάθε μέρα. Κάθε άλλο θα έλεγε κανείς.

Από το… αεροπλανικό του Θανάση Αντετοκούνμπο που «κούφανε» τον αδερφό του Γιάννη, μέχρι αυτό που απλά δεν μπαίνει του Κέισον Γουάλας. Οι ομάδες στην αμερικανική λίγκα ανεβάζουν στροφές ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου σε λίγες μέρες και «ζέσταναν» από νωρίς το φιλοθεάμον κοινό.

Thanasis Antetokounmpo showing off his skills!



What a shifty move for the score 👀 https://t.co/W0EUbxPp64 pic.twitter.com/LNwt6zU6Xw — NBA (@NBA) October 10, 2025

Με ενέργειες τρομερές. Οι πρωταθλητές Θάντερ φαίνεται πως ακόμα είναι νοτισμένοι με την «αστερόσκονη» της περασμένης σεζόν, όπως φάνηκε στο ματς της pre season με τους Χόρνετς. Αφού αυτό που θα μείνει περισσότερο από τη νίκη με 126-116, είναι το απίστευτο καλάθι του Κέισον Γουάλας.

O νεαρός γκαρντ από το Τέξας που ετοιμάζεται για την τρίτη του σεζόν στο ΝΒΑ, όντας draft πρώτου γύρου το 2023, έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω του όταν είπε να δοκιμάσει να σκοράρει μία «σκοτωμένη» μπάλα με τον χρόνο να πιέζει και τον συμπαίκτη του να έχει αστοχήσει μόλις, κάνοντας ariball. Και μαντέψτε τι συνέβη.

Λόμπα, αέρως αέρως, πάνω από το αντίπαλο καλάθι και… μέσα Μόνο διχτάκι. Κι όλα αυτά ενώ είχε ξεκινήσει πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο, τρελαίνοντας φυσικά τους συμπαίκτες του στον πάγκο και το κοινό στις εξέδρες. Ένα επιφώνημα ενθουσιασμού ακούστηκε. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής άρχισε να γελά, αφού ούτε ο ίδιος δεν το πίστευε. Πως μπήκε αυτό; Απολαύστε…

Ενέργειες σαν αυτές δίνουν την αφορμή για αναδρομή σε άλλες ΚΑΛΑΘΑΡΕΣ που έχουν αφήσει άναυδο κόσμο και κοσμάκη. Το NBA έχει να επιδείξει μπόλικα τέτοια σουτ, iconic λόγω σημαντικότητας και μη.