Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαθε ότι όλη η υφήλιος όταν έμαθε για τα «πράματα και θάματα» του Μπαμ Αντεμπάγιο. Δηλαδή… τρελάθηκε.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νέα ήττα που γνώρισαν οι Μπακς στο Μιλγουόκι από τους Σανς με 129-114 και η οποία τους έριξε στο 27-37 αναφορικά με την σταδιακή επάνοδό του από τον τραυματισμό.

Ο σούπερ σταρ των «ελαφιών» που είχε 22 πόντους, έξι ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε 32′ αγώνα, βρίκσεται ακόμα υπό χρονικό περιορισμό και η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς εκπέμπει… SOS.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είδε με θετικό μάτι τα 30+ λεπτά που έμεινε στο παρκέ αφού «αυτό σημαίνει πως στον επόμενο αγώνα μπορούν να είναι παραπάνω άρα νιώθω χαρούμενος», σχολίασε φυσικά και το σπουδαίο επίτευγμα του Μπαμ Αντεμπάγιο.

«Είναι απίστευτο. Αυτό που έκανε λέει πολλά για τη σκληρή δουλειά του. Δεν έχει σημασία πώς φτάνεις εκεί. Το μόνο που μετράει είναι ότι το πέτυχες. Σε 30 χρόνια από τώρα, κανείς δεν θα θυμάται πόσες βολές έριξε. Δεν νομίζω ότι θυμάμαι πόσα σουτ είχε ο Κόμπι ή πόσες βολές ευστόχησε ή τρίποντα. Το μόνο που θυμάσαι είναι 81. Ο Γουίλτ, 100. Δεν θυμάσαι πώς σκόραραν. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, σημείωσε 83 πόντους.»

Giannis Antetokounmpo on Bam Adebayo's 83 point game:



— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 11, 2026