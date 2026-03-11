Μπαμ και κάτω. Μα τι έκανε ο Αντεμπάγιο; Ο σέντερ των Χιτ αλώνιζε μόνος του, εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες των δύο ομάδων στο ματς με τους Γουίζαρντς και έγραψε ιστορία, κουφαίνοντας το NBA.

Είναι από αυτές τις ημέρες που ξυπνάς και λες «μα δεν γίνεται. Κάποιος μου κάνει πλάκα». Αμ δε. Απλώς ο Μπαμ Αντεμπάγιο έκανε… πλάκα στους Γουίζαρντς και «τρέλανε» όλη την υφήλιο.

Ο Αμερικανός σέντερ των Μαϊάμι Χιτ δεν σταμάτησε να βάζει απέναντι στην ομάδα της Γουάσινγκτον, νοηματοδοτώντας τα αρκετά λεπτά (42′) που έμεινε στο παρκέ λόγω και των απουσιών.

Κάπως έτσι έφτασε να τελειώσει τον αγώνα με 83 πόντους (!) έχοντας 20/43 σουτ εντός παιδιάς εκ των οποίων τα επτά ήταν εύστοχα τρίποντα και 36/43 βολές. Μυθικά πράγματα από τον χρυσό Ολυμπιονίκη σε Τόκιο και Παρίσι με την Team USA που είχε 45 πόντους στο ημίχρονο κιόλας της άνετης νίκης των Μαϊάμι Χιτ (150-129).

Μετά το τέλος του αγώνα πάντως και παρά το ΤΕΡΑΣΤΙΟ επίτευγμά του εκείνος υπήρξε προσγειωμένος και λακωνικός. Ίσως και ο λόγος που έχει καταφέρει τόσα πολλά. Ταπεινός. «Ο θεός είναι σπουδαίος» έγραψε στο νυν ‘Χ’, πρώην Twitter.

Με αυτή του την επίδοση, άφησε πίσω τους 81 πόντους του Κόμπε Μπράιαντ τον Γενάρη του 2006 και σημείωσε την δεύτερη καλύτερη ατομική εμφάνιση στην ιστορία της λίγκας σε παραγωγικότητα, πίσω από την ασύγκριτη και άπιαστη εδώ και πάνω από μισό αιώνα 100άρα του Γουίλτ Τσάμπερλειν (2/3/1962).

Most points scored in a single NBA game:



1. Wilt Chamberlain – 100 (March 2, 1962)

2. BAM ADEBAYO – 83 (TONIGHT)

3. Kobe Bryant – 81 (January 22, 2006)



Adebayo joins Chamberlain and Bryant as the only players in NBA history to score 80+ points in a game. pic.twitter.com/TgvebarUOM — NBA Communications (@NBAPR) March 11, 2026

The Miami Heat try to cool off Bam.



It's not going to work.



83 POINTS FOR @Bam1of1, THE SECOND-MOST OF ALL-TIME! pic.twitter.com/kMQiJMAB8t — NBA (@NBA) March 11, 2026

Φυσικά τα «όργιά» του Μπαμ Αντεμπάγιο σε ένα τυχαίο ματς του Μάρτη στην κανονική διάρκεια δεν άφησαν τον κόσμο του NBA ανεπηρέαστο με διάφορους σταρ να δείχνουν τον εντυπωσιασμό τους στα… μαντάτα.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν το άκουγα σε πραγματικό χρόνο… Συγχαρητήρια στον Μπαμ. Ξέρω πόση δουλειά κάνει… Αυτό απαιτεί πολλή ενέργεια για να βγεις εκεί έξω και να βάλεις αυτά τα σουτ, αλλά και για να τα καταφέρεις… Συγχαρητήρια σε αυτόν, τεράστιο, τεράστιο επίτευγμα. Κάτι για το οποίο θα μιλάμε για πάντα», είπε στο ESPN ο Κέβιν Ντουράντ.

«BAM BAM BAM» και πολλές καρδιές μαζί έγραψε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενώ «83!?», ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντιρκ Νοβίτσκι ενώ ο Ντέιμιεν Λίλαρντ σχολίασε στην κάμερα ότι «προσπέρασε τόσους τεράστιους παίκτες, τι εννοείς ότι ξεπέρασε εμένα», είπε σε σχετική ερώτηση που του έγινε.

Άναυδοι έμειναν και οι Ζιλμπέρντ Αρίνας ή Τρέισι ΜαΓκρέιντι. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι.