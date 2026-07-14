«Βόμβα» έπεσε από τις ΗΠΑ αναφορικά με τον Ολυμπιακό, τον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν αυτή τη φορά.

Θα υπάρξει και φωτιά πέρα από καπνός στην περίπτωση του Ολυμπιακού και του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία αυτή τη φορά; Διότι το «ντουμάνι» είναι πασιφανές και δεδομένο τις τελευταίες ημέρες, πολλώ δε μάλλον τις τελευταίες ώρες σύμφωνα και με τα όσα είδαν το φως από Αμερική πλευρά.

Ο συμπατριώτης του Γιαν Μοντέρο αποτελεί μία περίπτωση παίκτη που άρεσε και μάλιστα πάρα πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα πέρυσι, κάνοντας ο Ολυμπιακός τις σχετικές κινήσεις για να αποκτήσει προβάδισμα. Παρόλα αυτά, τα… όργιά του στο Summer League με τους Σπερς, του έδωσαν μία ευκαιρία που λόγω τραυματισμού όμως δεν μπόρεσε να διεκδικήσει.

Και το τελευταίο διάστημα το ζήτημα της εκ νέου συζήτησης για πιθανή συνεργασία έχει… ανάψει. Όλα άρχισαν όταν ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, σχολίασε στο ποστ της απόκτησης του Μοντέρο από τους «ερυθρόλευκους» πως «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα» και συνόδευσε τη φράση αυτή με ένα emoticon που γελάει. Ενέργεια που… τρέλανε τον κόσμο της ομάδας.

Λίγες ημέρες αργότερα έκανε και πάλι σχόλιο κάτω από τη νέα δημοσίευση που εμπλέκει τον Μοντέρο με τη νέα του ομάδα, την οποία και ανέβασε ο ίδιος ο Rising Star της Euroleague θέλοντας να δείξει την ανυπομονησία του για να αγωνιστεί μπροστά από τον λαό του Ολυμπιακού, γράφοντας «Λευκό και κόκκινο λοιπόν», με δύο καρδιές αντίστοιχης απόχρωσης.

Σε όλα τα παραπάνω, έρχονται να προστεθούν τα ακόμα πιο δυνατά πειστήρια από ρεπόρτερ των Σπερς. Ο Ντάστι Γκάρζα έγραψε στο «Χ» πως μετά από μία πολύ επικοδομητική συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές στο πλαίσιο του Summer League 2026 στο οποίο δεν λαμβάνει μέρος ο Δομινακανός, ο Ολυμπιακός προσέφερε μία πολύ δελεαστική πρόταση 3 εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο για συμβόλαιο διετίας στον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία.

Related Scoop: Following the breaking news that the Spurs have re-signed Jordan McLaughlin, I'm hearing that David Jones Garcia and his agents reportedly had a terrific meeting with reps from Greek Powerhouse Olympiakos who are rumored to have offered him in the neighborhood of… https://t.co/JlfgBv8Nik pic.twitter.com/YjSwmCDrmF — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) July 13, 2026

Υπενθυμίζεται πως η περίπτωσή του είχε προκριθεί από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού λόγω επιθυμίας του Γιώργου Μπαρτζώκα και το περασμένο καλοκαίρι, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να του καταθέσουν πρόταση δύο εκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο. Μία πιθανή συνεργασία που δεν αποδέχθηκε η πλευρά του παίκτη, επιλέγοντας τον δρόμο του NBA και των Σπερς.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη αυτή τη φορά για τον Τζόουνς-Γκαρσία που αγωνίζεται στις θέσεις 2-3 αν και κάπως πιο κοντός για τη θέση του σμολ φόργουορντ. Παρόλα αυτά τα γρήγορά του πόδια και η έκρηξή του, δίνουν τη δυνατότητα να καλύψει όλες τις θέσεις της περιφέρειας.

Από πλευράς του Ολυμπιακού βέβαια δεν επιβεβαιώνουν το σχετικό δημοσίευμα στο «Χ», αν και δεδομένα ο παίκτης αρέσει. Παρόλα αυτά την υπάρχουσα στιγμή, δεν υπάρχει χώρος εκεί παρά μόνο αν προκύψει κάποια αποχώρηση παίκτη με σημαντικό χρόνο συμμετοχής, την ίδια ώρα που αναμένονται πολύ σύντομα εξελίξεις για Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Τζόζεφ.

Οι σκέψεις φαίνεται ότι έχουν «ζωμωθεί» και στο μυαλό του Τζόουνς-Γκαρσία, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ρεπόρτερ των Σπερς, μετά την απόφαση των «σπιρουνιών» να υπογράψουν εκ νέου τον Τζόρνταν ΜακΛάφιν.