Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς είναι ένας μικρός… Θεός και το έχει αποδείξει πάμπολλες φορές. Μεταξύ αυτών και η άστοχη από δόλο βολή του, συνοδεία του «από μένα, κερασμένα».

Ο γίγαντας των παρκέ με την ευγενική ψυχή. Ο αγαθός Μπόμπαν Μαριάνοβιτς που χάρις το πολύ μεγάλο του μπόι – βλέπει τη Γη από τα 224 εκατοστά – κατάφερε να πραγματοποιήσει λαμπρή καριέρα σε Ευρώπη και Αμερική. Και να βγάλει αρκετά χρήματα.

Εκτός του αμιγώς αγωνιστικού σκέλους όμως, ο Σέρβος «δεινόσαυρος» έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο φίλαθλο κοινό για πολλές και διάφορες συμπεριφορές του και βίντεο που ανέβαζε. Κάποια από αυτά χιουμοριστικά λόγω του ύψους του.

Όσοι βρέθηκαν μάλιστα στη Σύρο τον Ιούνιο του 2024, είχαν τη δυνατότητα να δουν έναν γίγαντα μπροστά τους αφού ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς έδωσε το παρών που διοργανώνεται εκεί τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία του Γιώργου Πρίντεζη.

Και μπόρεσαν να αντιληφθούν την ευγενική του φύση καθώς και το ανεξάντλητο χιούμορ που διακατέχει τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Ο Σέρβος ο οποίος λίγες εβδομάδες πριν εμφανιστεί στο νησί των Κυκλάδων είχε γίνει ξανά viral για μια του ενέργεια.

Σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια με τη φανέλα των Ρόκετς απέναντι στους Κλίπερς εκτός έδρας, οδηγήθηκε στη γραμμή των βολών για ένα φάουλ που κέρδισε. Αφού λοιπόν αστόχησε στην πρώτη, δεν ήταν ποτέ οι ελεύθερες βολές το φόρτε του όπως και για τους περισσότερους ψηλούς, αντιλήφθηκε πως αν έχανε και τη δεύτερη, τότε οι φαν των Κλίπερς θα έτρωγαν δωρεάν φτερούγες κοτόπουλου.

Δεν χρειαζόταν άλλη αφορμή. Ο Μαριάνοβιτς σημάδεψε σίδερο αφού πρώτα είχε προϊδεάσει τον κόσμο ότι «είναι κερασμένα από μένα» και στη συνέχεια σήκωσε το χέρι να τους δείξει ότι «σας το είπα».

«Θεούλης» με τα όλα του ο Μαριάνοβιτς, ο οποίος παίζει ακόμα μπάσκετ στην Ιλίρια, ομάδα της Σλοβενίας και πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε από τα ρούχα του. Γεγονός όχι και τόσο εύκολο όπως έγινε αντιληπτό από την σπουδαία του, χωρίς παρατράγουδα καριέρα και το πόσο αγαπητός είναι σε φίλαθλο κοινό, συμπαίκτες και αντιπάλους.