Ποιον αριθμό αποφάσισε να φορέσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο νέο του κεφάλαιο στους Μαϊάμι Χιτ;

Μια νέα σελίδα στην καριέρα του ανοίγει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά από 13 άκρως επιτυχημένα χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισε να κάνει μια ριζική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα.

Ο «Greek Freak» μετακομίζει και επίσημα από το Μιλγουόκι στη Φλόριντα για λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ, με την επίσημη ανακοίνωση αυτής της σπουδαίας ανταλλαγής να προκαλεί αίσθηση σε ολόκληρο το NBA.

Θέλοντας να σηματοδοτήσει αυτό το ολοκληρωτικό restart, ο Έλληνας σούπερ σταρ προχώρησε σε μια αναπάντεχη κίνηση, αφήνοντας πίσω του το εμβληματικό νούμερο 34, με το οποίο έχτισε το παγκόσμιο brand name του.

Όπως έγινε γνωστό, αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 7 στη νέα του μπασκετική στέγη.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φορά τη φανέλα με τον αριθμό 34 και στην Εθνική Ελλάδας, ωστόσο στο νέο του κεφάλαιο στο NBA αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι νέο.