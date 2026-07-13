Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τη δύσκολη περίπτωση του Τζον Πουλακίδα που έχει μπει στην μπασκετική ζωή των Ελλήνων τους τελευταίους μήνες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μαζί με τους συνεργάτες του και τους ανθρώπους που «τρέχουν» τον Ολυμπιακό, κυκλώνουν κάθε χρόνο τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Για την ακρίβεια εξαιρούνται άλλων υποχρεώσεων για το διάστημα αυτό καθώς μπαίνουν στο αεροπλάνο με προορισμό το Λας Βέγκας, έχοντας κατά νου το… στρώσιμο πρόσφορου εδάφους.

Πιο λιανά ρίχνουν το βάρος στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο σκοπός του ταξιδιού στο πλαίσιο του Summer League όπου μαζεύεται όλος ο καλός ο κόσμος, δεν είναι απαραίτητα να γυρίσουν με μία υπογραφή, καθώς το εγχείρημα αυτό είναι στην ουσία του, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πολλώ δε μάλλον με τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού.

Έχουν κατά νου όμως να δημιουργήσουν σχέσεις, να κάνουν συζητήσεις με παίκτες και ατζέντηδες στους οποίους θα μπορούσαν να στραφούν δυνητικά σε μερικές εβδομάδες-μήνες, έχοντας μία προτεραιότητα λόγω πρότερης επαφής. Και αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο, άκρως σημαντικό στην… ιεραρχία των αποφάσεων.

Και επειδή μερικές φορές το ένα φέρνει το άλλο όπως στο ντόμινο, ήταν λογικό και επόμενο να πράξουν κάτι αντίστοιχο και με ακόμα μεγαλύτερη στοχοπροσήλωση, σε καθετί ελληνικό. Δηλαδή… Τζον Πουλακίδας.

Τα διαβατήρια τείνουν να αποτελέσουν είδος προς εξαφάνιση σε μια εποχή υπαραξίας. Συνεπώς η οποιαδήποτε προοπτική, μπαίνει στην εξίσωση.

Ο ομογενής γκαρντ/φόργουορντ και απόφοιτος του Γέιλ, έγινε το προηγούμενο διάστημα κομμάτι της δημοσιότητας στην μπασκετική Ελλάδα, χάρις την ευκαιρία που του έδωσε ο Τζέισον Κιντ. Και την οποία ο ίδιος έπιασε από τα μαλλιά.

Ο γεννημένος τον Απρίλη του 2003 στο Ιλινόι, φοίτησε στο ξακουστό για τους εξωμπασκετικούς του αποφοίτους Γέιλ, με εξαίρετες μάλιστα επιδόσεις στον κλάδο της νομικής που επέλεξε. Και ο οποίος αποτελεί την ατραξιόν του Πανεπιστημίου του.

Ο πολύς ο ντόρος στα μέρη μας – διότι οι γνώστες του κολεγιακού είχε φροντίσει ο ίδιος να τον ξέρουν – ξεκίνησε στα τέλη του Μάρτη του 2024, όταν η ομάδα του έριξε βόμβα μεγατόνων στο March Madness κόντρα στο πανίσχυρο Όμπερν, με τον Πουλακίδα να… πυροβολεί.

Ο Έλληνας ομογενής, μέτρησε 28 πόντους εκείνο το βράδυ και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της μεγάλης έκπληξης με 4/6 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 2/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ε κλεψίματα, 1 κόψιμο και 1 λάθος σε 36 λεπτά συμμετοχής. Τι άλλο να έκανε…

Συνέχεια δεν δόθηκε στην ούτως ή άλλως απρόσμενη πορεία του Γέιλ εκείνη τη σεζόν. Ο ίδιος πάντως πριν συμμετάσχει πέρυσι στο Summer League με τους Κλίπερς και υπογράψει συμβόλαιο exhibit-10 μαζί τους, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Γέιλ με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο στο NCAA στη senior σεζόν του. Και ποσοστό καριέρας από το τρίποντο στο Πανεπιστήμιο, 40.2%.

«Είναι εφιάλτης! Αλήθεια είναι τρομακτικό να επιχειρήσεις να τον αναλύσεις. Είναι ένας σουτέρ που έχει και παιχνίδι από μέση απόσταση. Βγαίνει από τα σκριν και μπορεί να δημιουργήσει ένα κενό για τον ίδιο και για τους άλλους. Είναι ένας ολοκληρωμένος… εφιάλτης!», είχε δηλώσει ένας προπονητής του, που κάποτε κλήθηκε να γνωστοποιήσει τα μυστικά του άλλοτε παίκτη του Γέιλ.

Στοιχείο που τον χαρακτηρίζει, οι εκτελέσεις του πίσω από τα σκριν. Και το οποίο τον έκανε να ξεχωρίσει. Όχι μόνο στα 110 παιχνίδια συνολικά που έπαιξε στο κολέγιο αλλά και στα 37 ματς που έδωσε με την θυγατρική των Κλίπερς (Σαν Ντιέγκο Κλίπερς), πριν εξασφαλίσει two way συμβόλαιο με τους Μάβερικς.

Και πως να μη συμβεί αυτό με ποσοστό 45.1% από το τρίποντο (3,3 εύστοχα ανά ματς στις 7,2 προσπάθειες) και συνολικά 12.5 πόντους, ενώ ταυτόχρονα ο δείκτης λαθών του ήταν κάτω από το ένα ανά παιχνίδι;

Αποκορύφωμα οι 30 ποντοι που έβαλε, όλοι από το τρίποντο, στα τέλη του περασμένου Φλεβάρη. 10 εύστοχα μακρινά σουτ από τον Πουλακίδα, που κατέχει πλέον το σχετικό ρεκόρ στην ιστορία των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς.

Λίγες εβδομάδες αργότερα πήγε στο Τέξας και τη θυγατρική των Μάβερικς (Τέξας Λέτζεντς, με τον Ντόρσεϊ να έχει επίσης εμπειρία από εκεί), πριν ο Τζέισον Κιντ του δώσει την ευκαιρία όταν όλα είχαν κριθεί. Και ο Πουλακίδας που βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 13 παιχνίδια με 8.8 πόντους ανά παιχνίδι και 40.3% από το τρίποντο σε 19.5 λεπτά συμμετοχής.

Highlight του οι 28 πόντοι με 8/16 τρίποντα που έβαλε στους Μπουλς στη νίκη των Μαβς με 149-128, σε παιχνίδι όπου οι άμυνες πήγαν περίπατο. Και ο Πουλακίδας ξεχώρισε ανάμεσε σε Κούπερ, Νέμπχαρντ, Μίντλετον, Σέξτον, όντας πρώτος σκόρερ.

Δυνατό του χαρτί το μακρινό του σουτ πίσω από τις σκιές, ειδήμων στα dagger όταν ο χρόνος πιέζει.

Ο Τζον Πουλακίδας είναι Έλληνας τρίτης γενιάς, δηλαδή με γονείς που έχουν γεννηθεί στην Αμερική. Παρόλα αυτά η… σκούφια του κρατάει από την Ελλάδα με παπούδες και γιαγιάδες από τη Σπάρτη, τη Χίο και τις Ρίζες Τεγέας στην Αρκαδία.

Γι’ αυτό και πριν από δύο χρόνια περίπου ξεκίνησε τη διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου όπως γνωστοποίησε και ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «The Game» της ΕΡΤ3. Διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, βρίσκεται επί τω έργω αλλά θα την αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με τον ίδιο μάλιστα να γνωστοποιεί από τότε την επιθυμία του να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Τόπος των προγώνων του.

«Γνωρίζω πολλά για τις δυο ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν μεγάλο όνειρο και τιμή να καταφέρω να παίξω σε μια από αυτές τις ομάδες και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Ευρωλίγκα σε τόσο υψηλό επίπεδο».

Ππολλοί από την Ελλάδα μού λένε πως με αγαπάνε, με υποστηρίζουν και ελπίζουν να με δουν να παίζω στην Ελλάδα μια μέρα για την Εθνική ομάδα. Έχω πολλά μηνύματα από φιλάθλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που λένε πως θέλουν να με δουν να παίζω εκεί και αυτό είναι ωραίο», είχε πει.

Αν ο Τζον Πουλακίδας επιλεγεί να εκπροσωπήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της «γαλανόλευκης», τότε αυτό θα συμβεί καταλαμβάνοντας θέση νατουραλιζέ αφού δεν έβγαλε διαβατήριο πριν τα 16 του, όπως η FIBA θέτει ως προϋπόθεση.

Η περίπτωση μόνο εύκολη δεν είναι για τον Ολυμπιακό που έχει και προγραμματισμένο ραντεβού με την πλευρά του παίκτη για μία πρώτη επαφή και γνωριμία. Ο Τζον Πουλακίδας έχει συμβόλαιο two-way και για την επόμενη σεζόν με τους Μάβερικς χωρίς όμως εγγυημένα χρήματα και το NBA αποτελεί προτεραιότητα του.

Παρόλα αυτά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί όταν μπαίνει στη μέση και το στοιχείο της μακρινής πατρίδας, το συναισθηματικό κριτήριο αλλά η εδώ και χρόνια σκέψη του να ζήσει την εμπειρία της χώρας με τα αφηγήματα της οποίας μεγάλωσε, βάζοντας «στοπ» στα όνειρα του NBA ή πιο σωστά δίνοντας παράταση σε αυτά.