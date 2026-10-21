Τι κι αν μπήκε αισίως στην 24η σεζόν του στον «θαυμαστό» κόσμο του NBA; Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Θεωρητικά όσο τα χρόνια περνούν, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να ζήσει/πετύχει κανείς κάτι για πρώτη φορά. Πολλώ δε μάλλον όταν αυτός ο κάποιος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που οδεύει πρόσω ολοταχώς στα 42 του και μπήκε στην 24η σεζόν της καριέρας του στο NBA.

Ο «Βασιλιάς» άλλαξε πόλη και γειτονιά, βρισκόμενος στη «Δύση» της υπέρλαμπρης και γεμάτης ρεκόρ καριέρας του που τον τοποθέτησε ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος. Ποιος όμως μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για το πότε αυτό θα συμβεί και δεν θα αποτελεί εν ενεργεία αθλητής;

Μέχρι τότε, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήρε το «23» του και μετακόμισε στους Σίξερς, ανοίγοντας και 4ο κεφάλαιο στον επαγγελματικό του βίο.

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη επιτέλους άρχισε ξανά τις τελευταίες ώρες, με την ομάδα της Φιλαντέλφια να στέλνει μήνυμα με το… καλησπέρα σας απέναντι στους πρωταθλητές Νικς. Ως είθισται εδώ και κάποια χρόνια, η νέα αγωνιστική περίοδος αρχίζει με τους κατόχους του δαχτυλιδιού στην έδρα τους σε κάτι σαν τελετουργικό. Το οποίο φρόντισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και η νέα του παρέα, να πάρουν λίγη από τη λάμψη του.

Με μια γεμάτη εμφάνιση στα όρια του triple double (14π., 9 ριμπ., 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), ο «Βασιλιάς» βοήθησε τους Σίξερς και βοηθήθηκε από εκείνους για να πετύχει κάτι για πρώτη φορά σε 24 χρόνια καριέρας. Να ντεμπουτάρει με καινούργια ομάδα νικηφόρα.

Η εποχή του στον «θαυμαστό κόσμο» ξεκίνησε με ήττα το 2003 από τους Κινγκς, όπως συνέβη και το 2010 με τους Μαϊαμι Χιτ (ήττα από τους Σέλτικς), πριν τα σαρώσει όλα. Η επιστροφή του στο Κλίβελαντ (2014) τον βρήκε να χάνει από τους Νικς στο πρώτο του ματς μετά το comeback ενώ δεν κατάφερε και το 2018 να εκκινήσει τη συμβίωσή του με τους Λέικερς με το δεξόι (ήττα από τους Μπλέιζερς). Τούτη τη φορά όμως όχι απλά τα κατάφερε, αλλά το έκανε και κόντρα στους πρωταθλητές.