Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στην απόκτηση του Μόντε Μόρις και το Ole.gr «γυρίζει» πίσω, στην μεγαλύτερη βραδιά του στο NBA.

Ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε αναζήτηση γκαρντ, μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, και όπως όλα δείχνουν, έχουν καταλήξει στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις.

Ο 30χρονος γκαρντ βρίσκεται σε συζητήσεις με τους «ερυθρόλευκους» και πλέον, όλα αναμένεται να κριθούν στο προσεχές διάστημα.

🚨 BREAKING: Olympiacos has solved a major issue!



According to Telesport exclusive sources, Monte Morris has reached an agreement with Olympiacos for the remainder of the season. The former NBA guard will sign a contract worth $900,000 for that period. 👀



A huge addition for… pic.twitter.com/NqvOkqzXAp — TeleSport.rs (@TelesportRS) December 9, 2025

Στην καριέρα του, έχει αγωνιστεί σε 6 ομάδες στο NBA. Έγινε draft από τους Νάγκετς το 2017, ενώ στη συνέχεια πέρασε από τους Γουίζαρντς, τους Πίστονς, τους Τίμπεργουλβς, τους Σανς και φέτος, ξεκίνησε στους Πέισερς, πριν αποδεσμευτεί.

Την περασμένη σεζόν, ο Μόντε Μόρις αγωνίστηκε σε 45 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο στο Φοίνιξ 5.2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ, σε 12.7 λεπτά, που πατούσε στο παρκέ. Φέτος, με τους Πέισερς, έπαιξε μόλις σε 6 ματς, με 10.8 λεπτά κατά μέσο όρο, μετρώντας 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

Η βραδιά καριέρας στο NBA

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, στοχεύει στον Μόντε Μόρις, για την ενίσχυση της περιφερειακής του γραμμής.

Αναζητώντας την βραδιά καριέρας του Αμερικανού γκαρντ, θα δούμε πως αυτή είχε έρθει στο πλευρό του Νίκολα Γιόκιτς.

Την 1η Ιουνίου του 2021, όταν φορούσε τη φανέλα των Νάγκετς, είχε βοηθήσει σημαντικά τον Σέρβο σέντερ, στη δύσκολη νίκη της ομάδας τους, απέναντι στους Μπλέιζερς (147-140).

Αυτό το ματς, είχε εξελιχθεί σε ένα… μπρα ντε φερ με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, καθώς ο γκαρντ του Πόρτλαντ είχε σταματήσει στους 55 πόντους!

Ο Μόντε Μόρις με τη σειρά του, μέτρησε 28 πόντους, με 4-9 τρίποντα, αλλά και 5 ασίστ, με 3 ριμπάουντ, στα 41:21 που αγωνίστηκε.

Το αξιοσημείωτο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι πως για τους Νάγκετς έπαιξε και ο Φακούντο Καμπάτσο, ο οποίος μάλιστα, είχε ξεκινήσει ως βασικός!