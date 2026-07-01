Στις προπονήσεις των Μαϊάμι Χιτ θα έχει μπόλικο γέλιο όταν θα θυμάται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ότι πέρασε από πάνω του.

Ένα καινούργιο, φρέσκο και ιδιαιτέρως ελπιδοφόρο κεφάλαιο ανοίγεται στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπειτα από μία… μπασκετική ζωή που έζησε στο Μιλγουόκι.

Οι Χιτ των Σποέλστρα στη Φλόριντα αποτελούν το νέο «σπίτι» του Έλληνα σούπερ σταρ, στην προσπάθειά του να φορέσει ξανά το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Η ανταλλαγή του από τους Μπακς στους Χιτ έφερε και μία γενικότερη απόπειρα από πλευράς της ομάδας να «χτίσει» γύρω από το δίδυμο Γιάννη-Αντεμπάγιο, διεκδικώντας άμεσα την κορυφή στην ανατολική περιφέρεια και το NBA ολόκληρο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι Μαϊάμι Χιτ ποντάρουν (και) σε βετεράνους του είδους τους όπως είναι ο Τιμ Χαρνταγουέι Τζούνιορ. Ο σουτέρ – εκεί που πονάνε οι Χιτ – που συμφώνησε αντί 6,5 εκατομ. δολαρίων να τεθεί συμπαίκτης του Greek Freak, οκτώ περίπου χρόνια μετά την πιο… χιλιοπαιγμένη στιγμή του Αντετοκούνμπο στο NBA.

Τα αθλητικά του προσόντα έχουν καταστήσει αρκετές φορές τον Έλληνα σταρ πρωταγωνιστή σε στιγμιότυπο όχι μόνο της βραδιάς ή του μήνα αλλά της σεζόν ολόκληρης αν και αυτό που είχε συμβεί με αντίπαλο τον φερόμενο νέο του συμπαίκτη, δεν έχει προηγούμενο.

Ήταν Φλεβάρης του 2018 όταν οι Μπακς έφυγαν στον αιφνιδιασμό και ο Κρις Μίνλτετον ύψωσε για τον διερχόμενο Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εκείνος ένιωσε τόσο σίγουρος που δεν κοίταξε καν γύρω του. Πήδηξε στον… θεό και πέρασε κυριολεκτικά πάνω από τον άμοιρο τον Χάρνταγουέι, σε ένα από τα πιο viral στιγμιότυπα της τελευταίας δεκατίας στον «θαυμαστό κόσμο».

Την προηγούμενη σεζόν, ο Τιμ Χαρνταγουέι Τζούνιορ είχε 13,5 πόντους ανά αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, μετρώντας 40,7% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.