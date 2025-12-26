Μάικλ Τζόρνταν σημαίνει εμβληματικό Νο23. Πόσοι θυμάστε όμως ότι αγωνίστηκε στην καριέρα του με άλλους δύο αριθμούς έστω και για ένα ματς;

Γιορτινή διάθεση, ρετρό ιστορίες και Μάικλ Τζόρνταν πάνε μαζί, πακέτο. Οι συστάσεις για το ποιος και το γιατί όσον αφορά τον GOAT που «έχτισε» το αφήγημά του και άφησε μία τεράστια κληρονομιά με ρεκόρ και αναρίθμητες βραδιές, μοιάζουν περιττές.

Flashback στη σεζόν 1989-90, νούμερο έξι στην υπέρλαμπρη καριέρα του άσου από τη Βόρεια Καρολίνα. Μία από τις κορυφαίες στον επαγγελματικό βίο του Μάικλ Τζόρνταν. Ο «Air» αγωνίστηκε σε 82 ματς και μέτρησε κατά μέσο όρο 33,6 πόντους, ούσα η τρίτη πιο παραγωγική της καριέρας του.

Μία αναμέτρηση όμως έμελλε να αφήσει το σημάδι της ανεξίτηλο για ασυνήθιστο λόγο. Όχι για κάποια επίδοση που μνημονεύεται ακόμα. Από δαύτες όταν πρόκειται για τον Τζόρνταν, υπάρχουν πολλές. Αλλά διότι στις 14/2/1990, εμφανίστηκε στο Ορλάντο με άλλες συνήθειες. Και όχι από επιλογή του.

Το Νο23 στην πλάτη και το μπροστά μέρος της φανέλας των Σικάγο Μπουλς ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την αφεντιά του. Το αποχωρίστηκε για λίγα παιχνίδια, 22 για την ακρίβεια, με την επιστροφή του από το προσωρινό όπως αποδείχθηκε «φευγιό» του, επιλέγοντας το #45.

«Δεν ήθελα να παίζω με το προηγούμενο νούμερο με το οποίο με έβλεπε ο πατέρας μου να αγωνίζομαι γιατί δεν ήταν εκεί γύρω», είχε παραδεχθεί στην αυτοβιογραφία του. Στα τέλη του 1993 ο Τζέιμς Ρέιμοντ Τζόρνταν δολοφονήθηκε.

Ποιος θυμάται όμως ότι υπήρξε ένα ακόμα; Ούτε η wikipedia, ούτε ο ίδιος θα ήθελε μάλλον, κι ας έβαλε σχεδόν πενηντάρα εκείνη τη βραδιά στο Ορλάντο όπου έπαιξε με το #12.

Οι Μπουλς βρέθηκαν στο Ορλάντο για το παιχνίδι τους με τους Μάτζικ, λίγο πριν το τζάμπολ όμως οι αρμόδιοι αντιλήφθηκαν πως η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν δεν υπήρχε.

«Βρε που πήγε, βρε που πήγε;» Μέχρι και στις κερκίδες έψαξαν, πουθενά. Άφαντη. Ήταν πασιφανές. Κάποιος την είχε «βουτήξει». Και τώρα; Εφεδρική στις αποσκευές δεν υπήρχε.

Μονάχα μία επιλογή. Κόκκινη φανέλα με το Νο12. Ούτε όνομα, ούτε τίποτα. Κι ας μην χρειαζόταν κι ας ήξεραν όλοι ποιος «κρυβόταν» μέσα από αυτή. Η όλη περιπέτεια πάντως δεν έδειξε να επηρεάζει τον πρωταγωνιστή της ιστορίας μας, ο οποίος έβαλε 49 πόντους με 21/43 σουτ στην ήττα της ομάδας του Σικάγο στην παράταση με 135-129.

Το τελικό αποτέλεσμα έριξε κι άλλο λάδι στην «φωτιά» του Μάικλ Τζόρνταν που ήταν… έξω φρενών με το γεγονός μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Αυτό δεν μου έχει συμβεί ποτέ ξανά! Είναι πραγματικά εξοργιστικό διότι έχεις συνηθίσει σε συγκεκριμένα πράγματα και δεν θέλεις να υπάρχουν αλλαγές», είχε πει.

Η φήμη άλλωστε του προληπτικού, τον ακολουθούσε όπως και πολλούς άλλως σπουδαίους αθλητές που δεν ήθελαν να βγαίνουν από την νόρμα τους.

Ο αστικός μύθος λέει ότι τελικώς και έπειτα από λίγες ημέρες, η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν βρέθηκε τελικά στο Ορλάντο, στο ταβάνι των αποδυτηριών. Και οι Μάτζικ αρκέστηκαν στο να την γυρίσουν πίσω.