Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επέστρεψαν! Ξανά στους τελικούς του NBA, μετά από ένα «αθόρυβο χτίσιμο» των τελευταίων ετών.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ξανά στους τελικούς! «Εκθρόνισαν» τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και θα παλέψουν για ένα τρόπαιο που της λείπει από τo 2014.

Ωστόσο, δεν θα έχουν εύκολο έργο, αφού απέναντί τους θα βρουν μία πολύ «πεινασμένη» ομάδα, με τους Νιου Γιορκ Νικς να περιμένουν τη στιγμή τους.

Μπορεί για πολλούς να αποτελεί μεγάλη «έκπληξη» η συμμετοχή της παρέας του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στους τελικούς του NBA.

KNICKS. SPURS. 1999 REMATCH.

THE NBA FINALS ARE OFFICIALLY SET!



🍿 New York returns to NBA Finals for the first time since 1999



🍿 San Antonio returns to NBA Finals for the first time since 2014



Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/p5uZ4Dq5BO — NBA (@NBA) May 31, 2026

Παρ’ όλα αυτά, οι ιθύνοντές της «δούλευαν» αθόρυβα κάτω από τα «ραντάρ» τα τελευταία χρόνια για αυτήν την πορεία.

Η αλήθεια είναι πως οι Σαν Αντόνιο Σπερς είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Όμως, είχαν «χτίσει» με τις επιλογές τους από τη «λοταρία» του 2019 και έπειτα!

Τα τελευταία επτά χρόνια η καλύτερη θέση που πήραν ήταν η 10η, χωρίς να πάρουν πρόκριση από τα Play-Ins.

The Spurs are the second-youngest team to reach the NBA Finals in the shot clock era (average age, weighted by postseason playing time):



1976-77 Trail Blazers — 25.03

2025-26 Spurs — 25.06

2024-25 Thunder — 25.56



Όμως, δεν το έβαλαν κάτω και στο Draft έκαναν μία «αθόρυβη δουλειά».

Το 2019 ο Κέλντον Τζόνσον έγινε παίκτης της ομάδας στο Νο.29, ενώ έναν χρόνο αργότερα στο Νο.11 είχαμε τον Ντέβιν Βασέλ.

Πριν από μία τριετία «άλλαξε» όλη η ιστορία, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να είναι το No.1 στο Draft και να ξεκινάει την πορεία του στο NBA.

Το 2024 ο Στέφον Κάστελ φόρεσε τα ασπρόμαυρα, αφού επιλέχτηκε στο Νο.4 του Draft.

Να πάμε στην περασμένη χρονιά; Οι Σαν Αντόνιο Σπερς διάλεξαν στο Νο.2 και Νο.14 τους Ντίλαν Χάρπερ και Κάρτερ Μπράιαντ αντίστοιχα!

Όλοι τους είναι μέλος, μίας ομάδας που τελευταία δεν μπορούσε να κάνει το… παραπάνω βήμα.

Όμως, «έχτιζε». Κάθε χρόνο έβαζε και ένα «λιθαράκι», μέχρι που ήρθε η μεγάλη στιγμή. Για μία νεαρή ομάδα, που μπορεί πλέον να γίνει και πρωταθλήτρια του NBA.

Κι όλα αυτά, ενώ τα τελευταία χρόνια η post-season έμοιαζε με ένα μακρινό σενάριο…