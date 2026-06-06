Καβάλα στο άλογο οι Νιου Γιορκ Νικς, έσπασαν δύο φορές την έδρα των Σπερς που ψάχνουν κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία των Τελικών του ΝΒΑ.

Ο υπεράνθρωπος Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρώτα «πούλησε» την μπάλα στους Νικς και τους έβαλε μπροστά στο σκορ και στη συνέχεια αστόχησε για να δώσει τη δυνατότητα στους ανώτερους στη μεγαλύτερη διάρκεια του 2ου τελικού Νιου Γιορκ Νικς, να κάνουν το 2-0.

Η ομάδα του Μάικ Μπράουν, του Τζέιλεν Μπράνσον και των υπολοίπων «άλωσε» για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες το Σαν Αντόνιο και έγινε το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να φορέσει δαχτυλίδι στην επιστροφή στους Τελικούς μετά από 27 χρόνια.

Με ένα ασύλληπτο σερί 13 νικών στην post season, παροιμιώδες και μνημιώδες που αναγκάζει τους «στατιστικολόγους» να ανασύρουν αντίστοιχες περιπτώσεις αλλά και μία ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ και αλάνθαστη παράδοση στο πλευρό τους.

Και αυτό διότι ΚΑΜΙΑ ομάδα δεν έχει φέρει την κατάσταση τούμπα ενώ είχε βρεθεί πίσω με 0-2 στη σειρά των Τελικών. ΚΑΜΙΑ ομάδα που έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια στο «σπίτι» της, δεν ανέτρεψε την κατάσταση. Όχι και τόσο παρήγορο αυτό για τα «σπιρούνια», την πιο νεανική βέβαια ομάδα που έχει παίξει ποτέ σε Τελικούς και η οποία έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Αλλά και μία πιθανή άγνοια κινδυνού…