«Φάτσα» με ένα αίσθημα που δεν θυμούνται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε θέση ηγέτη, βρίσκονται πλέον οι Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε στη δράση αλλά η κατάσταση δεν λέει να αλλάξει για τους Μιλγουόκι Μπακς που βρίσκονται στο… χείλος του γκρεμού.

Τα «ελάφια» γνώρισαν μία ακόμα ήττα – από τους Χοκς μέσα στο Μιλγουόκι αυτή τη φορά με 131-113 και βλέπουν το «τρένο» των play-in να αναχωρεί δίχως αυτούς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρά την πολύ έντονη φημολογία για ανταλλαγή σε άλλες Πολιτείες, πιο… ελπιδοφόρες ως προς το άμεσο μέλλον μπασκετικά, αποφάσισε να στηρίξει το Ουισκόνσιν που τον ανέδειξε. Και τον οργανισμό των Μπακς που του έδωσε τον χώρο και την τεχνογνωσία να λάμψει.

Πλην όμως τα «ελάφια» με τον Γιάννη συχνά πυκνά λαβωμένο στα πιτς φέτος, κάθε άλλο παρά καλπάζουν. Με ρεκόρ 26-35 έχουν χάσει αρκετό έδαφος στη «μάχη» της δεύτερης ευκαιρίας για την post season, την ίδια ώρα που οι άμεσοι ανταγωνιστές τους (Χόρντες και Χοκς), έχουν απομακρυνθεί στο 32-21 με σερί νικών.

Στους 21 αγώνες που απομένουν για να γυρίσουν οι Μιλγουόκι Μπακς τον διακόπτη, η παρέα του Αντετοκούνμπο που μοιάζει μόνος και αβοήθητος, θα επιχειρήσει να αντιστρέψει την εις βάρος της κατάσταση για να παλέψει έστω για τα play-in και τη 10άδα. Τον μόνο δύσκολο αλλά ρεαλιστικό στόχο.

Ασυνήθιστες καταστάσεις αυτές τα τελευταία χρόνια για τους Μιλγουόκι Μπακς που έχουν κάνει ήδη περισσότερες ήττες από κάθε άλλη σεζόν απο το 2017-18 και έπειτα. Όταν γνώρισαν 38 στο σύνολο, αριθμός που αν δεν ανατείλει από τη Δύση, θα ξεπεράσουν.

Τελευταία φορά που τα «ελάφια» έμειναν εκτός post season, ήταν όταν ακόμα… εμπιστεύονταν τη διαδικασία. Και το άστρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρισκόταν ακόμα σε διαδικασία φώτισης.

Πιο συγκεκριμένα από τη σεζόν 2013-14 και έπειτα, όταν άρχισε να μετρά ξανά η μπασκετική ιστορία στο Μιλγουόκι με την έλευση του Greek Freak, οι Μπακς έχουν μείνει μόλις δύο σεζόν εκτός playoffs. Την ρούκι σεζόν του Γιάννη όπου τερμάτισαν με 15-67 ρεκόρ και μόλις 18.3% ποσοστό νικών και την περίοδο 2015-16 – πριν από μία δεκαετία δηλαδή – όταν είχαν 33-49 ρεκόρ (40.2% ποσοστό νικών).