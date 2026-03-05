Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει δώσει πολλές αφορμές για να μνημονεύεται στα κιτάπια του NBA όταν έρθει εκείνη η ώρα! Κι αυτός είναι ένας ακόμα λόγος.

Τα προγνωστικά που ήθελαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ζητάει ανταλλαγή και να συνεχίζει την λαμπρή του καριέρα εκτός Μιλγουόκι, δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέλεξε να στηρίξει το εγχείρημα των «ελαφιών», τουλάχιστον για λίγο ακόμα, αναγνωρίζοντας το γεγονός πως τον πίστεψαν και τον έβαλαν στο κάδρο.

Έναν οργανισμό που ήταν δίπλα του ποικιλοτρόπως στην αγωνιστική του άνθιση και εκτόξευση. Όλα τα υπόλοιπα βέβαια περνούσαν από το δικό του χέρι για να φτάσει στην «αφρόκρεμα», την ελίτ και το σημείο να μνημονεύεται στους «αιώνες των αιώνων».

Όταν πια τα χρόνια θα έχουν περάσει και άλλοι σταρ, διαφορετικού τύπου θα βγουν μπροστά την ίδια ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει γκριζάρει πλάι στη φαμίλια του, οι ιστορικοί του αθλήματος θα εμμένουν στα flashback. Τα ρεκόρ και τα κατορθώματά του όταν η νέα γενιά θα αμφισβητεί νομοτελιακά την προηγούμενη.

Ο Greek Freak έχοντας ακόμα… ψωμί να δώσει μέχρι να αποφασίσει να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του στο ΝΒΑ, έχει δώσει ήδη αρκετούς λόγους για τους οποίους εμπίμπτει στην «σφαίρα» του αξιομνημόνευτου.

Η άμυνα, τα καρφώματά του, το πληθωρικό του παιχνίδι. Ένας από αυτούς είναι και η αποτελεσματικότητά του, την οποία μάλιστα διορθώνει ακόμα περισσότερο με τον κόουτς Καλαβρό στο πλευρό του.

Την ίδια στιγμή που οι σούπερ σταρ του «θαυμαστού κόσμου» χρειάζονται μεγάλο αριθμό κατοχών για να «γράψουν» νούμερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το καταφέρνει χωρίς να τις τραβάει από τα μαλλιά. Και σε μικρό – αναλογικά με τους υπόλοιπους – χρόνο συμμετοχής.

Ενδεικτικά τα νούμερα της περιόδου 2025-26 αφού μετά την ρούκι του σεζόν στο ΝΒΑ, ο Έλληνας σούπερ σταρ που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς, δεν ξεπερνά τα 30′ ανά αγώνα στο παρκέ.

Ακόμα κι έτσι βέβαια, οι μέσοι όροι του αν και παίζει αρκετά πιο λίγο χρόνο, δεν δείχνουν αναλόγως πτωτικοί. Για την ώρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που γύρισε στη δράση μετά από σχεδόν 1μιση μήνα αποχής, έχει 27,7 πόντους κατά μέσο όρο, 5.5 τελικές πάσες και 10.1 ριμπάουντ ανά ματς.

Εκτός των άλλων η efficient φύση του, αποτυπώνεται σε μία λίστα στην οποία… σέρνει τον χορό. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί με διαφορά από τον επόμενο, εκείνος που έχει τα περισσότερα παιχνίδια διαχρονικά στο NBA με 25+ πόντους, έχοντας αγωνιστεί 30′ και κάτω.

68 – Γιάννης Αντετοκούνμπο

61 – Στεφ Κάρι

48 – Ουόλτερ Ντέιβις

47 – Τζοέλ Εμπίντ

41 – Λου Ουίλιαμς

40 – Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ & Κάουι Λέοναρντ

Kawhi is now tied for 6th most games with 25+ points in under 30 minutes in NBA history:



68 — Giannis Antetokounmpo

61 — Stephen Curry

48 — Walter Davis

47 — Joel Embiid

41 — Lou Williams

40 — Shai Gilgeous-Alexander, Kawhi Leonard — Bol don't lie (@bol_dont_lie) March 5, 2026

Κι όλα αυτά ενώ το σκοράρισμα δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο του παιχνιδιού του αλλά ένας ακόμα τομέας που ξεχωρίζει και διαθέται στην… φαρέτρα του.