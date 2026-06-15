Ο πλανήτης του NBA κινείται (ακόμα) στους ρυθμούς των Νιου Γιορκ Νικς, με έναν κομβικό παράγοντα της τεράστιας επιτυχίας τους να γίνεται από θεατής, πρωταγωνιστής.

Πενηντατρία χρόνια αναμονής ήταν πολλά για τον οργανισμό των Νιου Γιορκ Νικς. Μισός και πλέον αιώνας ζωής για να πανηγυρίσει Ιούνιο μήνα η μπασκετική Νέα Υόρκη. Οπότε του… έδωσαν και κατάλαβαν.

Οι παίκτες του Μάικ Μπράουν επικράτησαν με 4-1 των Σαν Αντόνιο Σπερς – που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους – στους Τελικούς του ΝΒΑ και φόρεσαν το πολυπόθητο δαχτυλίδι.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον μπορεί να αναδείχθηκε MVP των Τελικών και δικαιωματικά, εννιά χρόνια αφότου είχε κάνει… παπάδες κόντρα στην Εθνική Ελλάδος, πλην όμως δεν ήταν μόνος του. Δεν θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει και έτσι, έχοντας δίπλα του άξιους συμπαραστάτες.

Ο βασικότερος εξ’ αυτών ήταν ο OG Ανουνόμπι, γύρω από τον οποίο υπάρχει και μία όμορφη ιστορία.

Ο άνθρωπος από τα δάχτυλα του οποίου το πολύ πιθανό 2-2 στη σειρά έγινε 3-1 πριν από λίγες ημέρες με εντυπωσιακό chasedown μπλοκ και buzzer beater, δεν έζησε για πρώτη φορά τη γλύκα του πρωταθλήματος. Αν και το βίωσε για πρώτη φορά στο έπακρον ως παράγοντας και πρωταγωνιστής αφού το 2019 δεν είχε αγωιστεί σε κανένα παιχνίδι των μετέπειτα πρωταθλητών Ράπτορς στην post season.

Ο Ανουνόμπι, ο πρώτος Βρετανός πρωταθλητής του NBA, είχε υποβληθεί σε επίγουσα σκωληκοειδεκτομή τον Απρίλη του 2019, χάνοντας όλα τα playoffs.

Ήταν βέβαια εκεί «ΣΤΟ ΣΟΥΤ» του Κάουι Λέοναρντ στον 2ο γύρο κόντρα στη Φιλαντέλφια, ένα από τα πιο iconic σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ. Όχι απλά ήταν εκεί αλλά υπήρξε ένας από εκείνους που έκαναν τον… χαμό, όταν η μπάλα έκανε το χατήρι στον Λέοναρντ και έπεσε στο καλάθι των Σίξερς από τη γωνία. Δίπλα στον Τζόρνταν Λόιντ.

Επτά χρόνια μετά καθόρισε ο ίδιος παιχνίδι της post season για μετέπειτα πρωταθλήτρια ομάδα και μάλιστα στους Τελικούς. Το απόλυτο success story.