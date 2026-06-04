Το ‘πε και το ‘κανε ο Τζέιλεν Μπράνσον που συνεχίζει να κουβαλά το όνειρο της Νέας Υόρκης.

Από τον Μπουκόφσκι μέχρι τον Ουγκώ και από τον Πάμπλο Γκαρσία μέχρι τον (θυμόσοφο) λαό, το ζήτημα σε αυτή τη ζωή – όπως το έχουν παρουσιάσει γλαφυρά τόσοι και τόσοι – δεν είναι να πέσεις. Αυτό θα συμβεί και πρέπει να συμβεί. Αλλά να μην επιλέξεις την παραίτηση. Αντ’ αυτού να διαλέξεις να σηκωθείς. Αυτό έκανε και ο Τζέιλεν Μπράνσον.

Οι Νιου Γιορκ Νικς σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι Τελικών, έσπασαν με το καλησπέρα σας την έδρα του Σαν Αντόνιο (95-105) και πήραν κεφάλι στη σειρά των Τελικών του NBA.

Με ηγέτη, ποιον άλλον, τον υπέροχο Τζέιλεν Μπράνσον πάνω στον οποίο έχει εναποθέσει ολόκληρη η «φωτεινή» και fancy πολιτεία της Νέας Υόρκης της ελπίδες της για να βγει στους δρόμους – λόγω μπάσκετ – μετά από πολλά χρόνια ξανά.

Στην έδρα των Σπερς έγινε σπουδαίο ματς στο τέλος όμως οι Νικς αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να πεθάνουν και με ηγέτη τον αδάμαστο Μπράνσον έκαναν το 1-0 και πήραν το πλεονέκτημα.

Ο σταρ της ομάδας της Νέας Υόρκης «κουβάλησε» στο πιο κρίσιμο σημείο (5/9 στο τέλος ενώ σε όλο το υπόλοιπο ματς είχε 7/22 μέχρι τότε) και «σφράγισε» το διπλό με το τρίποντο από τη γωνία και το mid-range pull up. Με την αρωγή φυσικά του Καρλ Άντονι Ταόυνς, του Ανουνόμπι και του Τζος Χαρτ με τον οποίο στο παρκέ οι Νικς βρίσκονταν στο +21, παρότι σκόραρε λίγο. Κατέβασε όμως τα ριμπάουντ (15) και μοίρασε σωστά την μπάλα.

Jalen Brunson clutch with under a minute left 😲



The Knicks take Game 1 in San Antonio! pic.twitter.com/QFQVbFnZ83 — ESPN (@espn) June 4, 2026

Ο άνθρωπος βέβαια που… καθάρισε την μπουγάδα ήταν εκείνος που είχε επωμιστεί και το βάρος να το κάνει. Παρότι στο πρώτο μέρος τρόμαξε τους πάντες – μεταξύ αυτών και τους συμπαίκτες του – με τον τραυματισμό του. Κούτσαινε ο Τζέιλεν Μπράνσον αλλά ήταν μεστός και κοφτός στη δήλωσή του πριν το ημίχρονο. Ήταν σαφής στην ερώτηση «πως νιώθεις το σώμα σου;»

«Θα είμαι εντάξει» είπε ενόψει δευτέρου μέρους. Και το απέδειξε μέσα στο παρκέ…