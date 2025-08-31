Αντετοκούνμπο Χ2 ξανά στο Μιλγουόκι. Λίγες ώρες μετά το 3/3 της «γαλανόλευκης» στην Κύπρο και τον Γ’ Όμιλο του EuroBasket, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βρήκε ομάδα. Για την ακρίβεια επέστρεψε σε ένα γνώριμο περιβάλλον.

Ενώ οι φήμες για επιστροφή του στην Ευρώπη μετά το μεγάλο διάστημα αποχής του λόγω τραυματισμού αυξάνονταν και πλήθαιναν, εκείνος το έπιασε από εκεί που το άφησε.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν γνωστή την επιστροφή του στην ομάδα, με τον μεγαλύτερο αδερφό του Γιάννη να μπαίνει και πάλι σε μία καθημερινότητα. Αφού έδειξε με την Εθνική ομάδα ότι έχει αφήσει πίσω του τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη και τον κράτησε εκτός για 15 μήνες σχεδόν, συμφώνησε με τα «ελάφια» για εγγυημένο συμβόλαιο 2,9 εκατ. δολαρίων. Ο «μαγικός κόσμος» και το Ουισκόνσιν, τον περιμένουν ξανά. Το Fiserv Forum το ίδιο.

Αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές και τη διάρκεια του συμβολαίου του Θανάση Αντετοκούνμπο, ενημέρωσε ο έγκυρος Σαμς Σαράνια. Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδος φόργουορντ, έπαιξε στους Μπακς από το 2019 μέχρι το 2024. Και το κουβάρι ξανά από την άκρη τραβά.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε την χαρά του για την εξέλιξη αυτή, ανεβάζοντας φωτογραφία με το δαχτυλίδι του 2021 και τον Γιάννη δίπλα του. Στην τοποθεσία Μιλγουόκι φυσικά και λεζάντα απλή και απέριττη. «I am back».

Συνολικά στην καριέρα του, στο NBA, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει 243 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 2 είναι με τους Νιου Γιορκ Νικς. Όλες οι άλλες με τα «Ελάφια».

Οι 198 συμμετοχές σε κανονική διάρκεια ενώ ο Έλληνας διεθνής έχει μέσο όρο 2,4 πόντους και 1,6 ριμπάουντ ανά αγώνα.