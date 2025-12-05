Τι και αν το ασύλληπτο σερί του ήταν σε… κίνδυνο; Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το «θυσίασε», για να γίνει «ήρωας» ο Ρούι Χατσιμούρα!

Μία ματσάρα, που μας «υπενθύμισε» γιατί λατρεύουμε το NBA! Οι Λος Άντζελες Λέικερς «πέρασαν» από το Τορόντο επικρατώντας στο «θρίλερ» απέναντι στους Ράπτορς (120-123, 05/12) και «ανέβηκαν» στο 16-5.

Για να τα καταφέρουν θέλησαν μία μυθική εμφάνιση από τον Όστιν Ριβς, ο οποίος τελείωσε το ματς με 44 πόντους και 10 ασίστ!

Ωστόσο, η δουλειά στο τέλος έγινε από τον Ρούι Χατσιμούρα, που με buzzer-beater «χάρισε» τη νίκη στην ομάδα του.

“AHHHHHH” -Rui after his buzzer beater pic.twitter.com/dYpqyUJABC — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 5, 2025

Σε ένα ματς, όπου ο Λούκα Ντόντσιτς είχε… απουσία, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έζησε ένα από τα πιο «φτωχά» παιχνίδια της καριέρας του!

Τι εννοούμε με αυτό; Αρκεί να δούμε τη στατιστική του, καθώς τελείωσε τον αγώνα με μόλις 8 πόντους!

Σε μία συνθήκη καθόλου συνηθισμένη για τον ίδιο, καθώς όποτε μένει μονοψήφιος μιλάμε για… είδηση.

The last time LeBron James scored less than 10 points in a regular season game: pic.twitter.com/Dua14gO4tL — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) December 5, 2025

Για να βρούμε την τελευταία φορά, που έγινε κάτι παρόμοιο θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» 18 χρόνια πίσω και 1.298 ματς!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. H -μέχρι πρότινος- τελευταία φορά, που είχε μείνει κάτω από τους 10 πόντους «τοποθετείται» στις 5 Ιανουαρίου του 2007!

Από τότε, σε όσα ματς είχε παίξει πάντα έβρισκε τον τρόπο να είναι διψήφιος. Η αλήθεια είναι πως και κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς (05/12, 120-123) θα μπορούσε να το πετύχει.

Στην τελευταία επίθεση της ομάδας του ήταν αυτός, που είχε την μπάλα στα χέρια του. Όλοι περίμεναν ότι θα είναι εκείνος που θα πάρει την ευθύνη, αλλά όταν είδε τον Ρούι Χατσιμούρα ελεύθερο του έδωσε την ασίστ!

LeBron sacrificed his 10 pt streak for a assist for a Lakers win



Most unselfish great we have seen! pic.twitter.com/ZEK0ktv39b — Hoops (@Hoopss) December 5, 2025

Στο τέλος της αναμέτρησης, όταν ρωτήθηκε για τα συναισθήματά του, που ένα τέτοιο σερί τελείωσε ήταν απόλυτα ειλικρινής δηλώνοντας: «Κανένα. Κερδίσαμε».

Κι όμως, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς «θυσίασε» ένα ασύλληπτο σερί, για μία νίκη της ομάδας του στη Regural Season!