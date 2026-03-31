Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίσει να γράφει τη δική του ιστορία στο NBA.

Σε έναν ασταμάτητο «συλλέκτη» ρεκόρ έχει εξελιχθεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος στη νίκη των Λέικερς επί των Γουίζαρντς με 120-101 (31/03), πρόσθεσε δύο ακόμη ιστορικά επιτεύγματα στο πλούσιο βιογραφικό του.

Ο «Βασιλιάς» έφτασε τις 1.228 νίκες στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση του θρυλικού Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, την οποία αναμένεται να καταρρίψει πλήρως μέσα στις επόμενες ημέρες.

LEBRON JAMES TONIGHT:



21 POINTS

12 ASSISTS

10 REBOUNDS

8/16 FGM

+25 +/-

33 MINUTES pic.twitter.com/u00A86l4hB — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 31, 2026

Παράλληλα, ο 41χρονος θρύλος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο παρκέ σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό τριπλ-νταμπλ με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ, γεγονός που τον καθιστά τον γηραιότερο παίκτη στην ιστορία του NBA που επιτυγχάνει κάτι ανάλογο. Κάπως έτσι, «έσπασε» το… δικό του ρεκόρ.

Διανύοντας την 23η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου —επίδοση που αποτελεί επίσης ρεκόρ— ο Τζέιμς συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη συνέπειά του, διατηρώντας φέτος κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 6,9 ασίστ και 6 ριμπάουντ σε 53 συμμετοχές.