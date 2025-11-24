Απίστευτο κι όμως αληθινό το σερί που τρέχει ο Μάικαλ Μπρίτζες στο NBA, απέχοντας βέβαια ακόμα αρκετά από την κορυφή.

Μία λίστα αλλιώτικη από τις άλλες, η οποία περιλαμβάνει αριθμούς. Μαθηματικά που δεν έχουν να κάνουν όμως με μέσο όρο, season και career high, επιτεύγματα, triple double και ούτω καθ’ εξής. Όπως και να παίξεις, όποια απόδοση και να έχεις δεν μετράει. Αρκεί να είσαι εκεί.

Η συνέπεια βέβαια δίχως ένα στοιχειώδες ταλέντο για αυτό το επίπεδο, δεν νοείται. Δεν έρχεται από μόνη της. Και ο Μάικαλ Μπρίτζες το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ένας παίκτης που τρέχει ένα απίστευτο σερί, μία αυτόφωτη μονάδα μέτρησης.

Πριν από μερικούς μήνες οι Νιου Γιορκ Νικς που προσπαθούν να φτιάξουν κάτι όμορφο, πρόσφεραν επέκταση 4 ετών και ύψους 150 εκατ. δολαρίων στον άνθρωπο που αγνοεί τη λέξη «απών». Δεν συμπεριλαμβάνεται επουδενί στο λεξιλόγιό του, δεν την καταλαβαίνει. Δεν τηνέχει μάθει.

Ο 28χρονος γκαρντ φόργουορντ με τις δύο κατακτήσεις πρωταθλήματος στο NCAA να κοσμούν το παλμαρέ του (Βιλανόβα 2016 & 2018) απ’ όταν έγινε draft πρώτου γύρου το 2018 από τους Φιλαδέλφεια 76ers, δεν έχει πάρει ΠΟΤΕ απουσία.

Τι κι αν η σεζόν δεν έχει τελειωμό, τα ταξίδια είναι συνεχή και τα παιχνίδια διαδέχονται το ένα το άλλο; Ο Μάικαλ Μπρίτζες δεν καταλαβαίνει, δεν νιώθει. Ο άσος των Νεοϋορκέζων έχει 571 σερί παιχνίδια στον «θαυμαστό κόσμο», αριθμός που τον τοποθετεί στο Νο14 της σχετικής λίστας. Αρχής γεννομένης από την 17η του Οκτώβρη του 2018, ο Μπρίτζες παίζει αδιάκοπα.

Τα 38 ματς που του λείπουν ακόμα σερί για να μπει στην πρώτη 10άδα πιάνοντας τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ πασέρ Τζον Στόκτον (από 13/2/90 μέχρι 20/4/97) δεν μοιάζουν πολλά, πλην όμως τα 1,192 του A.C.Green φαντάζουν…. βουνό.

Ο τρεις φορές πρωταθλητής του NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς το 1987, 1988 και 2000 που έχει δει τη φανέλα με το Νο45 από το Όρεγκον να αποσύρεται προς τιμήν του, δεν έχασε ΠΟΤΕ παιχνίδι σε 16 χρόνια καριέρας λόγω τραυματισμού. Τελευταίο ματς που δεν αγωνίστηκε, ήταν ένα DNP στη δεύτερη σεζόν του στην αμερικανική λίγκα.