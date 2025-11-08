Ποιος Νίκολα Γιόκιτς, καθ’ υπερβολήν; Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τους πιο κυρίαρχους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε ακραίο beast mode και δεν λέει να βγει από αυτήν την ρύθμιση. Η τρομερή εκκίνηση του Έλληνα άσου των Μιλγουόκι Μπακς, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και νέο «θύμα» τους πρωτοπόρους – μέχρι να βρουν τον Greek Freak – Σικάγο Μπουλς.

Με φόρα από το Ευρωμπάσκετ και τα φρένα σπασμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει… όργια στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 με 32.3 πόντους, 12.6 ριμπ., 6.3 ασίστ και 67.7 σουτ εντός παιδιάς.

Αφού κινήθηκε σε ρηχά – για τις δυνατότητές του – νερά στο προηγούμενο παιχνίδι, θέλει το NBA Cup και το έδειξε. Ο σούπερ σταρ των «ελαφιών» έκανε season-high στο σκοράρισμα με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ απέναντι στους «ταύρους», φτάνοντας τα 56 παιχνίδια κανονικής διάρκειας με 40+ πόντους. Κατόρθωμα αρκετό για να ξεπεράσει τον έτερο «θρύλο» του οργανισμού, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Ο θαυμαστός κόσμος του ΝΒΑ κινείται γύρω από τον χάλκινο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε για άξιους συμπαραστάτες του Τέρνερ (23π., 8 ριμπ., 4 κλεψ.) και Ρόλινς (20π., 6 ριμπ., 4 ασ., 3 κλεψίματα). Μία τριάδα που οδήγησε τους Μπακς στο άνετο 126-110 επί των ιδιαιτέρως φορμαρισμένων Μπουλς. Και τι μ’ αυτό;

Στην όψη του Greek Freak, όλα αλλάζουν. Ο δις MVP της αμερικανικής λίγκας που έχει βάλει… πλώρη για την τρίτη αυτή ατομική του διάκριση με τα μέχρι τώρα ανδραγαθήματά τους, άγγιξε το triple double. Ακόμα κι έτσι όμως, σημείωσε το 10ο του παιχνίδι με 40+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ.

Κι αν επιχειρήσει κανείς να το υποτιμήσει ή να θεωρείσει τον αριθμό των παιχνιδιών (10) που τα έχει καταφέρει πενιχρό, αρκεί να σημειωθεί πως… σέρνει τον χορό διαχρονικά στη διοργάνωση. Ο ασταμάτητος Αντετοκούνμπο ξέφυγε του Νίκολα Γιόκιτς που ακολουθεί με 8 ματς με ανάλογα νούμερα. Τρίτος έρχεται ο Τζοέλ Εμπίντ που έχει έξι παιχνίδια μα 40+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ.

Το ΝΒΑ ζει την εποχή των Ευρωπαίων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί μία από τις πιο must-watch «βιτρίνες» στην ιστορία του. Κι αν θέλετε κι άλλο Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ρεκόρ και πρωτοφανή νούμερα, αρκεί να πει κανείς πως μονάχα ένας παίκτης έχει κατορθώσει στην ιστορία του ΝΒΑ να τελειώσει μία αγωνιστική περίοδο με μέσο όρο πάνω από 30 πόντους και ποσοστό 60+% σε σουτ εντός παιδιάς. Το έχει κάνει μάλιστα δυο φορές. Μαντέψτε ποιος είναι…