Επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση, επιστροφή και στα θετικά αποτελέσματα και την… ελπίδα για τους Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν να πανηγυρίσουν δύο νίκες στη σειρά από τον Οκτώβρη. Το έστω και σταδιακό όμως come back του Γιάννη Αντετοκούνμπο σήμανε την επιστροφή στην κανονικότητα.

Τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια για τα «ελάφια» που παραμένουν εκτός δεκάδας στην ανατολική περιφέρεια, λίγο πριν εκπνεύεσει το 2025 με ένα ακόμα παιχνίδι. Στο Fiserv Forum με τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς μπροστά στο κοινό τους. Και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επανεμφανίζεται σε αυτό.

Αν και το αγωνιστικό σκέλος μάλλον περνάει σε δεύτερη μοίρα για τον οργανισμό ολόκληρο, τους φανς και τους ανθρώπους που «τρέχουν» το brand όσο το μέλλον και η επόμενη μέρα του «Greek Freak», συνοδεύεται με «φωνές» αποχώρησης και ανταλλαγής.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση ούτε κόπος για να πειστεί κανείς ως προς το μέγεθος του «κεφαλαίου» Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Ουισκόνσιν. Σαν άλλος Μεσίας, ήρθε και έστρεψε ξανά τα μπασκετικά και όχι μόνο βλέμματα στην Πολιτεία και τον οργανισμό με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2021.

Μετά από μερικές εβδομάδες απουσίας, η πιο… καυτή γκόμενα – όπως χαρακτήρισε χιουμοριστικά τον εαυτό του λόγω του «θορύβου» που έχει προκληθεί γύρω από το όνομά του το τελευταίο διάστημα, βοήθησε τους Μπακς να πάρουν μπρος.

Ακόμα κι αν έμεινε ξανά κάτω από τα 25 λεπτά συμμετοχής σε αυστηρό «minutes restriction» από τον Ντοκ Ρίβερς που δεν θέλει να τον πιέσει. Πρόλαβε βέβαια να «γεμίσει» τη στατιστική του με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και ένα κλέψιμο στη Σάρλοτ όπως το έπραξε και μέσα στο Σικάγο.

Και στον περιορισμό αυτό απάντησε με… εγωισμό και ενόχληση. Όχι με αδιαφοριά, εντός και εκτός παρκέ. Το οποίο κάθε άλλο παρά άσχημο δεν ήταν για τους Μπακς αλλά ελπιδοφόρο θα έλεγε κανείς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το υπόδειγμα του επαγγελματία σούπερ σταρ και διαφέρει στην… ρίζα από τους υπόλοιπους. Κοιτάζει να προστατεύει όχι μόνο τον ίδιο και τους οικείους του αλλά και τους ανθρώπους τη φανέλα την οποία φοράει και ιδρώνει.

Ο Αντετοκούνμπο προσπάθησε να διαχωρίσει προ ολίγων ωρών στο Σικάγο, όσα χειρίζεται ο ατζέντης του, δίνοντας στους φαν του έναν ακόμα λόγο να πιστέψουν πως δεν βρίσκεται με το ενάμιση πόδι εκτός Μιλγουόκι. Όχι ακόμα τουλάχιστον, μετριάζοντας την βεβαιότητα αυτή.

«Ο στόχος είναι να παραμείνω υγιής και να είμαι διαθέσιμος για την ομάδα, να μπω στα playoff», είπε ο Αντετοκούνμπο, απαντώντας στο κάρφωμά-ανεμόμυλος της τελευταίας φάσης που έφερε… ένταση με τον Βούτσεβιτς και όχι μόνο. «Πρέπει να βγούμε από αυτή την τρύπα στην οποία έχουμε σκάψει τους εαυτούς μας και ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ αργότερα μέσα στη χρονιά να μπορέσω να είμαι διαθέσιμος για την ομάδα μου στα playoff», πρόσθεσε.

Παρόλο που το «ελπίζω» περιλαμβάνεται, ο Αντετοκούνμπο σχεδιάζει και σκέφτεται την post season με τα «ελάφια», κάτι που όλοι όσοι σχετίζονται με τους Μπακς ήθελαν να ακούσουν. Συμπαίκτες, front office, προπονητές και οπαδοί, όλοι έχουν σκεφτεί αν όχι αποδεχτεί, ένα μέλλον που δεν περιλαμβάνει τον δύο φορές MVP στο πλαί τους.

Η αντίδραση του ίδιου όμως με την επιστροφή στη δράση, δείχνει κάτι διαφορετικό. Προσώρας τουλάχιστον. Μία αίσθηση στήριξης μέχρι τελευταίας ρανίδος, όπως έχει κάνει ξανά και ξανά στο παρελθόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την ομάδα που τον διάλεξε και του έδωσε την ευκαιρία να λάμψει και να εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων μη Αμερικανών όλων των εποχών που έχει παίξει στο NBA.

Όπως φάνηκε και από την απάντηση που έδωσε σε ερώτηση για τον αυστηρό περιορισμό συμμετοχής, μετά την νίκη στη Σάρλοτ (123-113).

Giannis Antetokounmpo scored 24 points on 11-of-15 shooting, dished out seven assists and grabbed four rebounds in 25 minutes in the Bucks' 123-113 win over the Hornets.



After the game, I asked him about the difficulty of playing on a minutes restriction. Here was his response: pic.twitter.com/1N5nlnzabR — Eric Nehm (@eric_nehm) December 30, 2025

«Απλά να παίζω σκληρά όσο είμαι στο παρκέ. Να έχω επίδραση όσο περισσότερο μπορώ. Νομίζω κρατώ τον εαυτό μου σε υψηλά standards και θέλω να κάνω το σωστό play για τους συμπαίκτες μου. Αν μπορώ να έχω επίδραση αμυντικά, αν μπορώ να επιδρώ επιθετικά, δεν έχει σημασία αν παίζω 34 ή 36 λεπτά ή 24. Θέλω να είμαι εκεί έξω και να κάνω αισθητή την παρουσία μου για τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους μου. Αυτό είναι το mindset. Όπως τώρα δεν μου αρέσει ο περιορισμός λεπτών. Το σιχαίνομαι αυτό. Πρέπει να βγω εκεί έξω και να θέσω τον τόνο στο παιχνίδι. Είναι λίγος χρόνος μέσα στο ματς αλλά στο τέλος της ημέρας, θέλω να κάνω την παρουσία μου αισθητή», ανέφερε σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Μπροστά μπορεί να βρίσκεται μια νέα εποχή για το μπάσκετ των Μπακς. Παρότι ποτέ ο Γιάννης δεν είχε εκδηλώσει επίσημα την απαίτηση ανταλλαγής που θα έφερνε την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, όλα έδειχναν ότι δύσκολα θα ήθελε ο ίδιος να συνεχίσει να είναι μέρος των Μπακς.

Αυτό δεν μπορεί πλέον να ειπωθεί επουδενί με βεβαιότητα μετά την παραπάνω δήλωση. Αν οι Μπακς συνεχίσουν και διευρύνουν το καλό μομέντουμ στο οποίο δείχνουν να βρίσκονται με την επιστροφή του Αντετοκούνμπο που ανεβάζει αυτόματα και όλους τους άλλους, τότε τα «ελάφια» θα βγουν από το κενό στο οποίο έχουν μπει, θα φτάσουν στα playoff και θα είναι σε θέση να χτίσουν γύρω από τον Αντετοκούνμπο για τα επόμενα χρόνια.

Δεδομένου του πού βρισκόταν η ομάδα την 3η του Δεκέμβρη, όταν ο Αντετοκούνμπο μπήκε στα… πιτς με έναν τραυματισμό χωρίς επαφή, την ίδια μέρα που το ESPN ανέφερε ότι ο ατζέντης του θα εξέταζε μια πιθανή αποχώρηση, οι πιο σκοτεινές μέρες των Μπακς μπορεί και να έχουν περάσει. Και το κεφάλαιο Giannis, να μην έχει παρέλθει.