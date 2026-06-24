Η επιλογή του Έι Τζέι Ντιμπάντσα στην πρώτη θέση του draft αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον αθλητισμό.

Η 23η του Ιούνη ήταν κυκλωμένη στο ημερολόγιο αφού από εκείνη και μετά αρχίζει να διαμορφώνεται ο χάρτης της νέας σεζόν με άμεση επιροή και στο κορυφαίο ειδικά επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η γεμάτη ιστορίες βραδιά του draft ολοκληρώθηκε με τις ομάδες να κάνουν τις επιλογές τους και το σύλλογο της πρωτεύουσας να διαλέγει στο Νο1 τον Έι Τζι Ντιμπάντσα.

Ενός παιδιού με το χαμόγελο στα χείλη που έχει την «ιερή υποχρέωση» πέρα από το να πετύχει σε ένα κόσμο γεμάτο αστέρες και «λύκους» για το δικό του καλό, να το πράξει και για τους δικούς του ανθρώπους. Την περιοχή του, την οικογένειά του, τη γειτονιά του.

Τα παιδιά στα οποία υπέγραφε μέχρι και πριν λίγες ημέρες – δίχως κανένα ίχνος βεντετισμού – αυτόγραφο και κυρίως εκείνα που μεγαλώνοντας έζησαν στο πετσί τους τον ρατσισμό και τη «διαφορετικότητα». Έννοιες που εξακολουθούν να ταλανίζουν την κοινωνία, πλανώμενες ως φαντάσματα εν έτει 2026 αφού βολεύει και εξυπηρετεί.

Η ιστορία της κορυφαίας επιλογής του draft 2026 από τους Γουίζαρντς, δεν είναι μία από τις τυπικές της Βοστώνης. Δεν είναι μία από αυτές που λέγονται και αναπαράγονται με διθυράμβους στην ευρύτερη περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Ο Ντιμπάντσα είναι ένας νεαρός μαύρος άνδρας, γεμάτος όνειρα. Γόνος μιας Τζαμαϊκανής μητέρας μετανάστριας και ενός πατέρα από το Κονγκό, ο οποίος έζησε και στη Γαλλία στα νιάτα του, πριν κατοικοεδρεύσει στις ΗΠΑ.

Δεν μεγάλωσε όπως τα προβεβλημένα success story ανεξαρτήτως πεδίου της πόλης. Βέβαια πολλοί μαύροι από τη Βοστώνη τα έχουν καταφέρει και έχουν γίνει με τον τρόπο τους celebrities αλλά αν το Νο1 του draft πετύχει στον «θαυμαστό κόσμο» και δικαιώσει τις προσδοκίες γύρω από το όνομά του, τότε μπορεί να γίνει ο πιο γνωστός όλων.

"Obviously I have a lot of work to do to get to the Finals, but I definitely think I'm in the right direction to get there." 👀



AJ Dybantsa joins @notthefakeSVP following being drafted No. 1 by the Washington Wizards and is already looking to compete for a title 🏀 pic.twitter.com/5dCMnsHI9c — SportsCenter (@SportsCenter) June 24, 2026

Ο πρώτος σκόρερ του NCAA που επιλέγεται στην κορυφή του draft από το μακρινό 1994 και τον Γκλεν Ρόμπινσον.

Ένας ιστορικός και δημοσιοργράφος στη Βοστώνη, ονόματι Νταρτ Άνταμς, που έχει βάλει στόχο την κοινωνική ευαισθητοποίηση του κόσμου, ισχυρίζεται πως ένα από τα πράγματα που πάνε πίσω την πολιτεία ολόκληρη, είναι η αντίληψη.

Και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μονάχα όταν αναδυθεί και «τοιχοκολληθεί» τρόπον τινά η πραγματική εικόνα, τότε ίσως μόνο καταστεί εφικτό να εξισορροπηθούν οι φυλετικές ανισότητες στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία η ίδια η Βοστώνη κατοικείται κατά πλειοψηφία από μη λευκούς τα τελευταία 25 χρόνια αφού το 20% αποτελείται από μαύρους και το περίπου 56% είναι μη λευκοί.

Yer a Wizard, AJ 🌟



AJ Dybantsa is heading to the District at No. 1 🔥 pic.twitter.com/42atCNr441 — ESPN (@espn) June 24, 2026

Το Μπρόκτον, μία εργατική περιοχή 105 χιλιάδων κατοίκων περίπου όπου μεγάλωσε ο Ντιμπάντσα και την οποία έχει βάλει στόχο να βάλει στο χάρτη, αποτελείται από 37% περίπου μαύρους και 26% λευκούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, η μητροπολιτική περιοχή της Βοστώνης έχει υψηλότερο ποσοστό λευκών – περίπου τα δύο τρίτα – από τον εθνικό στοιχειοθετείται περίπου στο 60%, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι υπάρχουν μεγάλες και ουσιαστικές κοινότητες έγχρωμων σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης.

Και το μέλλον του Νο1 του draft επηρεάζει και αυτούς. Η ιστορία του ρατσισμού στη Βοστώνη είναι γνωστή και ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα έχει την ευκαιρία και το πεδίο πλέον να την περιορίσει, να αλλάξει τον προσανατολισμό της, να την εξασθενίσει.