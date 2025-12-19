Οι φήμες ανταλλαγής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οργιάζουν, ο ίδιος όμως αφού φρόντισε να «κοπάσει» τη θύελλα, το έριξε στην πλάκα.

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Μιλγουόκι το οποίο «ζωντάνεψε» μπασκετικά, έχει φέρει ένα… γαϊτανάκι. Όλο και περισσότερες ομάδες ακούγονται για την αφεντιά του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του στην δράση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί το «χρυσό μήλο» στην αντίπερα όχθη του ωκεανού. Οι πιθανοί προορισμοί κάνουν «ουρά» τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το άμεσο μέλλον του και δεν αποκλείεται πριν καν βγει η σεζόν, ο άσος των Μπακς να ζητήσει ανταλλαγή. Και μία διαφορετική πρόκληση για πρώτη φορά αφότου μπήκε στον «θαυμαστό κόσμο».

Τις προηγούμενες ώρες, ο τραυματίας ακόμα Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε στη διάθεση των Media και όπως ήταν λογικό αναφέρθηκε στον… χαμό που έχει προκληθεί αναφορικά με τον επόμενο (;) σταθμό της καριέρας του.

Ο ίδιος φρόντισε να «κοπάσει» τις όποιες συζητήσεις, για την ώρα τουλάχιστον, εστιάζοντας στο «σήμερα» των ελαφιών ενώ δεν έκρυψε την έκπληξή του για τον πανικό που έχει προκληθεί γύρω από το όνομά του. Με μία φοβερή ατάκα…

«Το εκτιμώ… Είναι η πρώτη φορά που συζητάνε για μένα τόσο πολύ. Είμαι σπίτι με τα παιδιά μου, ανοίγω την τηλεόραση και ακούω ότι ο Γιάννης πάει στους Γκρίζλις ή ο Γιάννης πάει στους Πίστονς. Λέω ‘μωρό μου κοίτα να δεις είμαι παντού, η πιο καυτή… γκόμενα στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή…», πριν τονίσει πως φυσικά αστειεύεται.

‘Αλλωστε η ταπεινότητα ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το κύριο… καύσιμο για να πραγματοποιήσει αυτήν την υπέρλαμπρη καριέρα.