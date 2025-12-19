Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς και τα σενάρια γύρω από το όνομά του, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσα στον πανικό που προκαλείται ανά τακτά διαστήματα γύρω από το όνομά του, μίλησε για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε πως ουδέποτε συζήτησε με τα «ελάφια» για ανταλλαγή, αλλά δεν απέκλεισε να το έχει πράξει ο ατζέντης του.

Πάντως, παρά τις συζητήσεις για το μέλλον του, έκανε σαφές πως έχει εστιάσει στην αποθεραπεία του, με την επιστροφή του να εστιάζεται σε 2 έως 4 εβδομάδες.

«Δεν έχω δει τα δημοσιεύματα. Αν ο ατζέντης μου μιλά με τους Μπακς, το κάνει αυτόνομα. Μπορεί να μιλά με όποιον θέλει. Δεν δουλεύω εγώ για τον ατζέντη μου, εκείνος δουλεύει για μένα. Θα υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα σε εκείνον και τους Μπακς, εκείνον και άλλους παίκτες ή άλλες ομάδες και άλλους general manager ή στελέχη στο ΝΒΑ. Είναι κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις.

Εγώ προσωπικά δεν είχα καμία συζήτηση με τους Μπακς. Είμαι ακόμη συγκεντρωμένος στην ομάδα και στους συμπαίκτες μου. Κυρίως στο να επιστρέψω υγιής. Και μετά στο πώς να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου από τον πάγκο να παίξουν ελεύθερα. Επηρεάζονται και εκείνοι. Παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ως ηγέτης και νικητής πρέπει να είμαι δίπλα τους. Οπότε τώρα εστιάζω στο να επιστρέψω δυνατός και στο πώς θα μπορέσω να ενθαρρύνω την ομάδα μου να είναι όσο καλύτερη μπορεί. Και μετά στο πώς θα παίξω και θα βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει και να βγει από αυτό τον λάκκο που βρεθήκαμε. Μετά θα έρθουν όλα τα άλλα», ανέφερε αρχικά ο 31χρονος σούπερ σταρ, για να συμπληρώσει.

«Όσα λέγονται δεν επηρεάζουν τη δουλειά μου, τη σχέση μου με τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή μου ή τη διοίκηση. Όσοι μιλάνε τώρα δεν με ξέρουν, αν με ήξεραν θα μου μιλούσαν πριν μιλήσουν εκείνοι για μένα. Οι φήμες δεν θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε παιχνίδια. Παλεύουμε για τη ζωή μας αυτή τη στιγμή, έχουμε μόλις 2-3 νίκες στα τελευταία 12 ματς. Αυτή τη στιγμή ο χαρακτήρας μας δοκιμάζεται. Πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας.

Θα είμαστε νικητές ή θα τα παρατήσουμε; Θα παίζουμε εγωιστικά ή θα είμαστε ενωμένοι; Αυτή τη στιγμή πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιοι θέλουμε να είμαστε. Δεν θέλω να είμαι ο τύπος που ασχολείται με φήμες. Κρίνεται κάθε μέρα η κληρονομιά μου. Όταν δοκιμάζεσαι, επιστρέφεις σε αυτό που ξέρεις καλά. Και αυτό που ξέρω καλά είναι να δουλεύω σκληρά, είτε είμαι 38, είτε είμαι 31, είτε 22 ετών».