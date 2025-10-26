Απίθανο, μαγικό, iconic, ΤΡΟΜΕΡΟ κάρφωμα από τον Άαρον Γκόρντον που «τρέλανε» τους συμπαίκτες του και όχι μόνο.

Κυριαρχικοί ήταν οι Ντένβερ Νάγκετς στην πρώτη τους εμφάνιση μπροστά στο κοινό τους για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Οι «Σβώλοι» έκαναν… φύλλο και φτερό τους Φοίνιξ Σανς με 133-111 και πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν μετά την χαμένη παράταση που έπαιξαν στην πρεμιέρα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ένα παιχνίδι που έχει βέβαια έναν έξτρα λόγο να μνημονεύεται και να παίζει στα highlights της σεζόν, τα οποία «καταβροχθίζονται» με μανία, όταν μιλάμε για NBA. Ο λόγος ακούει στο όνομα του Άαρον Γκόρντον.

Ο υπέροχος θείος που λειτουργεί ως πατέρας για τα παιδιά του αδικοχαμένου του αδερφού, μετά τους 50 πόντους που έβαλε στην πρεμιέρα αλλά δεν έφτασαν στους Νάγκετς, είπε να ηρεμήσει. Βάσει φύλλου στατιστικής δηλαδή διότι κατά τα άλλα… Το στιγμιότυπο της βραδιάς έχει την τιμητική του.

Οδεύοντας προς την ανάπαυλα, η ικανότητα του Νίκολα Γιόκιτς να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του λειτουργώντας σαν point center, απέδωσε καρπούς. Ο Γκόρντον πέρασε πίσω από το σκριν του Μάρει και βρέθηκε φάτσα με το καλάθι, επιχειρώντας να τελειώσει με κάρφωμα την alley oop πάσα του «Joker». Όχι όμως κανένα απλό κάρφωμα.

Ο Άαρον Γκόρντον σηκώθηκε, συγχρονίστηκε, εναρμονίστηκε και τελειώσε τη φάση με ένα σπάνιο alley oop 360 μοιρών κάρφωμα. Απίστευτο.

AARON GORDON 360 SLAM 😱



NUGGETS LEAD AT THE BREAK.



📺 NBA League Pass

— NBA (@NBA) October 26, 2025

Όπως ήταν φυσικό επακόλουθο της πράξης του, ξεσήκωσε τους συμπαίκτες τους στον πάγκο που δεν μπορούσαν να πιστέψουν σε αυτό που μόλις είδαν.

Και επειδή ποτέ δεν το χορταίνεις, ορίστε και από μία άλλη οπτική. Ακόμα πιο εντυπωσιακή…