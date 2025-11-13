Ο Νίκολα Γιόκιτς το έχει τερματίσει το κοντέρ τις τελευταίες ώρες στην άλλη πλευρά του ωκεανού.

Ένας Νίκολα Γιόκιτς, όσο όλη η βασική πεντάδα των Λος Άντζελες Κλίπερς μαζί. Αυτά που κάνει ώρες ώρες ο «Τζόκερ» δεν έχουν συναγωνισμό, ξεφεύγουν κάθε σύγκρισης.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο γραπτός λόγος, γεμίζει με κοσμητικά επίθετα για να περιγράψει ένα κατόρθωμα, μία αξιοζήλευτη εμφάνιση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στιγμές που η απλή παράθεση αριθμών και στατιστικών, δεν χρίζει περαιτέρω προσπάθειας. Είναι υπεραρκετή για να δώσει την ανάλογη αξία στο επίτευγμα. Και αυτά που έχει κάνει ο Νίκολα Γιόκιτς μέσα σε 24 ώρες, είναι τουλάχιστον εξωγήινα.

Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς έκανε Ο,ΤΙ ΗΘΕΛΕ την άμυνα των Κλίπερς, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο παρκέ με 55 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 34 αγωνιστικά λεπτά! Κι αν αυτό δεν φτάνει για να απορρεί κανείς, η παράθεση συνεχίζεται.

Είχε 18/23 εντός παιδιάς, +28 στον δείκτη +/- και 5/6 τρίποντα. Τι έκανες μεγάλε Νίκολα Γιόκιτς; Κι όλα αυτά ενώ μερικές ώρες πριν ήταν πάλι εκεί έξω, να σπέρνει τον τρόμο. Διότι το one man show επί της ομάδας του Λος Άντζελες, ήρθε σε συνέχεια της πληθωρικής του εμφάνισης με τους Σακραμέντο Κινγκς, 23μιση ώρες πριν. Απίστευτο.

HAVE YOURSELF A NIGHT NIKOLA JOKIĆ.



⚒️ 55 PTS (33 IN 1H)

⚒️ 12 REB

⚒️ 6 AST

⚒️ 18-23 FGM

⚒️ 5-6 3PM

⚒️ 34 MIN

⚒️ DEN W



He's just the 4th player in NBA history to score 55 PTS on 78 FG% or better 🤯 pic.twitter.com/NpKKAK6rna — NBA (@NBA) November 13, 2025

Μέσα σε μία μέρα δηλαδή, ο Νίκολα Γιόκιτς έβαλε 90 πόντους με 34/42 σουτ, κατέβασε 27 ριμπάουντ και μοίρασε 13 ασίστ. Φυσικά και έχει τα περισσότερα πλέον παιχνίδια στην ιστορία του ΝΒΑ με το υψηλότερο ποσοστό, μιλώντας για σέντερ.

Να συνεχίσουμε; Κανένας παίκτης στα χρονικά του «μαγικού κόσμου» δεν έχει «γράψει» στην ίδια σεζόν 50+ πόντους σε ένα παιχνίδι, δεν έχει κάνει 30π./15ριμπ./15ασ. σε ένα άλλο και δεν έχει πετύχει 25+ πόντους σε τρίτο, χωρίς να έχει εκτελέσει βολή. Φανταστείτε ποιος το έκανε;

Ο πρωταγωνιστής μάλιστα της ιστορίας μας, λάτρης των αγώνων με άλογα που κάνει… ευκαιριακά πλάκα στους αντιπάλους του γιατί προικίστηκε με ένα σπάνιο ταλέντο, το πέτυχε μέσα σε 8 ημέρες.

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος, είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει όργια στην εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου στο ΝΒΑ και έχει πάρει κι εκείνος φόρα στην κούρσα για το βραβείο του MVP. Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ανήκει στους Ευρωπαίους…