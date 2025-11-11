Ο γιος σαν γεννηθεί, του πατέρα θα μοιάσει! Και εκείνος έμεινε για πάντα στις καρδιές των φίλων του Παναθηναϊκού.

Like father like son που λένε και στα χωριά, γύρω τριγύρω από το Παρίσι – στα γαλλικά φυσικά – όπου και γεννήθηκε ο εν λόγω κύριος, ο οποίος έμελλε να φορέσει για μία μόνο χρονιά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ήταν όμως αρκετή για να αφήσει ιστορία.

Δεν είναι και τόσο δύσκολο δα να καταλάβει κανείς το όνομα πάνω από τα παραπάνω λόγια. Ο Ντομινίκ Γουίλκινς είναι και θα παραμείνει πιθανότατα εσαεί ως το πιο μεγάλο όνομα – βάσει καριέρας, βιογραφικού και φήμης – που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Το λιγότερα μέσα στο Top3. Αδιαπραγμάτευτα.

Ο παικταράς που ήρθε και άλλαξε τον ρου της «πράσινης« ιστορίας. Στην πόλη όπου γεννήθηκε, 36 χρόνια αργότερα στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, όντας καθοριστικός στο «ράψιμο» του πρώτου από τα επτά αστέρια.

Μία πολύ σπουδαία μπασκετική φυσιογνωμία για όλη τη μπασκετική υφήλιο και την πατρίδα του, ο οποίος έμεινε στα… βιβλία – με την εικόνα να το επιβεβαιώνουν – ως ο άνθρωπος highlight. Ρωτήστε τις αντίπαλες μπασκέτες να σας πουν γιατί!

Το θέαμα, ακόμα και στην σχετικά περασμένη μπασκετικά ηλικία των 35 ετών, έφτανε και περίσσευε. Και φυσικά έβγαλε έναν γιο που του έμοιασε, όπως φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο.

Ο Τζέικ Γουίλκινς, γεννημένος το 2006 ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του. Ο πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια φόργουορντ, που κουβαλά βαριά ταμπέλα και κληρονομιά, μπήκε στα παπούτσια του Ντομινίκ και… έκανε τους φίλους του Παναθηναϊκού να νοσταλγήσουν. Πώς; Με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα-ανεμόμυλος. Από αυτά που ο πατέρας του έκανε με το «κουτάλι», ξεσηκώνοντας τα πλήθη.

Ο Τζέικ Γουίλκινς πήδηξε στον… Θεό στο φινάλε της πρόσφατης αναμέτρησης των «Μπούλντογκς» με το Μόρχεντ και προτίμησε να τελειώσει την alley oop πάσα του συμπαίκτη του με αυτό το φοβερό κάρφωμα. Εντυπωσιακό.