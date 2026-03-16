Το NCAA στην Αμερική μπαίνει στο… κυρίως μενού του και εκεί (θα) βρίσκονται πέντε κολεγιόπαιδα με καταγωγή από τον Ελλάδα. Άλλα μεγάλωσαν σε αυτή κι άλλα όχι.

Έφτασε εκείνη η ώρα και πάλι που τα πιο διακεκριμένα Πανεπιστήμια της σεζόν στον κόσμο της «σπυριάρας» μπαίνουν στο… ψητό. Και την «τρέλα» του Μαρτίου στο NCAA, το γνωστό και μη εξαιρετέο March Madness.

Η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά στο κολεγιακό μπάσκετ στην Αμερική, όπως είχε εξηγήσει και ο Νίκος Χιτικούδης στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Ole.gr αφού η μεγαλύτερη εισροή χρημάτων άλλαξε τρόπον τινά την παραγωγική διαδικασία.

Το αποτέλεσμα έγινε αυτοσκοπός σε αρκετές περιπτώσεις με το δέσιμο σε Πανεπιστήμια και πρόσωπα να αλλοιώνεται με το πέρασμα των χρόνων.

Στο τουρνουά 68 ομάδων του NCAA δεν θα βρίσκεται τελικά ο Νεοκλής Αβδάλας στην ρούκι σεζόν του στο κολεγιακό μπάσκετ και ίσως την τελευταία του εκεί αφού το draft του NBAA καραδοκεί και το μυαλό ταξιδεύει.

Το next big thing του ελληνικού μπάσκετ που αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να αλλάξει παραστάσεις και να δοκιμάσει έναν άλλο κόσμο με φόντο την είσοδο κάποια στιγμή σε αυτόν της… μαγείας (NBA), είχε κάποιες εξαιρετικές εμφανίσεις με το καλησπέρα σας.

Το Βιρτζίνια Τεκ όμως ανακοίνωσε ότι δεν είχε την υγεία που χρειαζόταν για να συμμετάσχει στο National Invitation Tournament κι έτσι η σεζόν τελείωσε νωρίς για τον Έλληνα πολυσχιδή γκαρντ.

Όπως εξαιρετικές εντυπώσεις άφησε και ο Νίκος Χιτικούδης με το Ρόμπερτ Μόρις, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 11,3 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και σχεδόν 2 ασίστ ανά ματς. Στα 32 που έπαιξε συνολικά με πάνω από 26′ στο παρκέ. Γεμάτη σεζόν πριν αποφασίσει ίσως να επιστρέψει στην Ελλάδα, ολοκληρώνοντας τις σπουδαίες του στα οικονομικά εξ’ αποστάσεως.

Από την άλλη το NCAA για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 συνεχίζεται για μερικούς ακόμα Έλληνες. Το Λούισβιλ του Βαγγέλη Ζούγρη (23-10) που ήταν απολύτως καθοριστικός και κομβικός στα τελευταία ματς πρόκρισης στα τελικά του NCAA, παίζει με τη Νότια Καρολίνα (25-8) για να δώσει συνέχεια στη σεζόν.

McKneely finds Zougris for the bucket! 👀



ACC Men's Basketball (@accmbb) March 11, 2026

Ο πρώην σέντερ… τσέπης του Περιστερίου που φημίζεται για το δυναμικό του παιχνίδι και τη μαχητικότητά του, σημείωσε 25 συμμετοχές μέχρι το March Madness με 2,3 πόντους κατά μέσο όρο και άλλα τόσα ριμπάουντ στα 8.8 λεπτά που έμενε στο παρκέ.

Άλλη μία συμμετοχή στο ταμπλό του κυρίως τουρνουά επίσης για το St John’s του Ρικ Πιτίνο και των Λιοτόπουλου/Κωνσταντινίδη. Η ομάδα του άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας, έχει μπροστά την πρόκληση του Northern Iowa πριν συναντήσει πιθανότατα το Κάνσας στην επόμενη φάση.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος διπλασίασε τους μέσους όρους του στην sophamore σεζόν του με 3,1 πόντους, 1 ριμπάουντ και 0,4 τελικές πάσες κατά μέσο όρο με 33,3% από το τρίποντο, στα 8′ που βρισκόταν για την ώρα στο παρκέ. Όλα αυτά σε 27 ματς.

St John's HC Rick Pitino joked about sending Lefteris Liotopoulos home to Athens because of poor play, and Lefteris believed coach for a second 😂 — FOX College Hoops (@CBBonFOX) January 11, 2026

Μέλος της ομάδας αλλά με ακόμα πιο περιορισμένο χρόνο ο Φώτης Κωνσταντινίδης, τον οποίο ζητούσε ο κόσμος να δει στο παρκέ στις αρχές της σεζόν. Στην πρώτη του αγωνιστική περίοδο με το St John’s, έπαιξε σε 7 ματς με 0.4 πόντους σε 1.1′ συμμετοχής.

Στο κυρίως τουρνουά της πρώτης κατηγορίας του NCAA βρίσκεται και το Ιλινόι του Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος δεν φαίνεται πως έχει επιλέξει ακόμα ανάμεσα σε Εθνική Ελλάδος και την αντίστοιχη της Σερβίας ως προς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα εκπροσωπήσει.

Ο γιος του Πέτζα είχε μια γεμάτη σεζόν μετά από την περσινή του στο Καλιφόρνια (μπήκε στο NCAA τη σεζόν 2023-24 με το Στάνφορντ), σημείωσε 13.4 πόντους ανά αγώνα και 4.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με σχεδόν 50% εντός παιδιάς. Στο δρόμου του Ιλινόι προς τα σπουδαιότερα του Νότου, βρίσκεται αρχικά το Penn.

Ο τελευταίος ελληνικής καταγωγής παίκτης του φετινού March Madness ακούει στο όνομα του Έι Τζέι Οικονόμου. Με μπαμπά από την Ελλάδα, τον Γκρεγκ Οικονόμου που αγωνίστηκε στα μέρη μας με τη φανέλα του Σπόρτινγκ.

Ο υιός, γεννημένος στο Σάντα Μόνικα, στην δεύτερή του σεζόν με τους Χαβάι Rainbow Warriors, είχε μέχρι τώρα 1,5 πόντους και 0,7 κλεψίματα σε 5.8′ συμμετοχής, σε σύνολο 18 αγώνων.

Εξ’ αρχής δύσκολο το έργο του Πανεπιστημίου του, που πρέπει να αποκλείσει το Αρκάνσας, για να συνεχίζει να ελπίζει στο bracket της Δύσης.