Πόσο Νεοκλή Αβδάλα θέλουμε; Τόοοσο. Ασυγκράτητος ήταν ο Έλληνας υψηλόσωμος γκαρντ στην δεύτερή του εμφάνιση με το Βιρτζίνια Τεκ.

Νεοκλή Αβδάλα εσύ σούπερ σταρ, όπως τον χαρακτήρισε και ο σπίκερ της αναμέτρησης του Βιρτζίνια Τεκ με το Πρόβιντενς, η οποία έφερε παροξυσμό γύρω από το όνομα του Έλληνα άσου που ανοίγει δειλά δειλά τα πελώρια «φτερά» του στην αντίπερα όχθη του ωκεανού.

Δεν πέρασε καλά καλά μία εβδομάδα απ’ όταν συστήθηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα και ο πολυσχιδής Έλληνας χειριστής με τον μακρύ κορμό, το εκρηκτικό πρώτο βήμα και την… ατρόμητη φύση, φρόντισε να γίνει talk of the state αν οχι της χώρας όλης.

Εκεί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη «δεξαμενή», η οποία τροφοδοτεί άλλωστε την κυρίως λίγκα με τον πρωτοετή των «Hokies» να κάνει πράματα και θάματα κόντρα στο Πρόβιντενς.

Πρόκεται για το κορυφαίο με διαφορά από το δεύτερο prospect από την Ελλάδα, ο οποίος αναγκάζει τον κόσμο της «σπυριάρας» να αρχίσει τις συγκρίσεις. Άλλοτε είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φυσικά στην άλλη πλευρά, άλλοτε ο Λούκα Ντόντσιτς λόγω των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του. Ιδιαίτερα τιμητικοί όπως και να έχει οι παραλληλησμοί.

just getting started 🇬🇷📈 pic.twitter.com/os1sdGFEMt — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) November 9, 2025

Ο Αβδάλας φέρνει έναν μοναδικό συνδυασμό μεγέθους, playmaking και ευελιξίας στον τρόπο που κινείται αλλά και βάζει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, όπως έδειξε το βράδυ της 8ης του Νοέμβρη.

Το όνομά του είναι Νεοκλής Αβδάλας και ήρθε για να λάμψει. Οι εννιά μάλιστα από τους 33 πόντους του συνολικά ήρθαν στην crunch time, βρίσκοντας στόχο σε ένα παλικαρίσιο και δύσκολο καλάθι, στα τελευταία 90” της παράτασης. Όπου και διεύρυνε το προβάδισμα του Βιρτζίνια Τεκ από τους δύο στους 4 πόντους.