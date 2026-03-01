Η μεγαλύτερη δυσκολία στη ζωή ενός πρωτοετή φοιτητή που παίζει μπάσκετ όταν επιλέξει να «ακούσει» το… άστρο του ή τέλος πάντων να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για τις ΗΠΑ, δεν έγκειται τόσο πολύ στο αγωνιστικό σκέλος και όσα συμβαίνει με την «πορτοκαλί θεά» στο χέρι. Όσο έξω από το μπάσκετ. Η διαφορά κουλτούρας εν γένει ή έστω ως προς τα βασικά του αθλήματος.

Το μεγαλύτερο ελληνικό πρότζεκτ των τελευταίων ετών και τεράστια ελπίδα του ελληνικού μπάσκετ, αφού έδειξε ένα κομμάτι των δυνατοτήτων του στα μέρη μας, μπήκε στο αεροπλάνο και έγινε κάτοικος Βιρτζίνια. Ο Νεοκλής Αβδάλας επέλεξε αυτό το πανεπιστήμιο για το πολύ σημαντικό «πλατύσκαλο» ανάμεσα σε NBA/μπάσκετ στην ελίτ και προπαρασκευαστικά χρόνια.

Όπως λοιπόν είναι απολύτως λογικό, αυτή η μετάβαση έχει τα κάτω και τα πάνω της. Γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη στατιστική του Έλληνα κόμπο γκαρντ ο οποίος από μικρός παλεύει να αποφύγει τις… ταμπέλες. Αν και συχνά πυκνά, στον κόσμο των παραλληλισμών και τον παρομοιώσεων αυτό δεν είναι αφικτό ως προς το αγωνιστικό.

Ένα τρίποντο μάλιστα που έβαλε στο North Carolina στην ήττα του Πανεπιστημίου του με 89-82, θύμισε αρκετά τον «μάγο» Λούκα Ντόντσιτς με το stepback του και την… χλατσωτή εκτέλεσή του.

Ο «Νέο» που προσπαθεί να μείνει προσγειωμένος στο άμεσο μέλλον με τη βοήθεια και του πατέρα του που είχε πάει για μεγάλο διάστημα στις γιορτές στις ΗΠΑ για να τον βοηθήσει πνευματικά και ψυχολογικά κυρίως, πραγματοποίησε πριν από μερικές ώρες δεύτερη συνεχόμενη χορταστική εμφάνιση.

Πιο συγκεκριμένα στα 29′ που αγωνίστηκε ο νεαρός κόμπο γκαρντ είχε 19 πόντους και πέντε τελικές πάσες κόντρα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, δίνοντας συνέχεια στην προ ημερών παρουσία του απέναντι στο Γουέικ Φόρεστ (17π., 7 ασίστ).

Εμφανής η διαφορά αντίληψης στα τελευταία δύο παιχνίδια, παίρνοντας πολύ περισσότερες μπάλες στα χέρια του (15 εκτελεσμένες προσπάθειες κατά μέσο όρο), κάτι που είχε να συμβεί από τον Γενάρη.

Ο Αβδάλας άγγιξε την 20άρα μετά από σχεδόν 50 μέρες και 12 παιχνίδια, οδεύοντας σιγά σιγά ως προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και το… ξεδιάλυμα ενόψει March Madness.

holy stepback 🇬🇷 pic.twitter.com/PYHCbDMdUI — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) March 1, 2026

Σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Νίκος Χιτικούδης του Ρόμπερτ Μόρις, ο οποίος εξήγησε τα τεκτενόμενα στην άλλη πλευρά του ωκεανού προσφατα στους Betarades.

Ο Θεσσαλονικιός PF έκανε double double στην άνετη νίκη του Πανεπιστημίου του επί του Κλίβελαντ Στέιτ (83-64), όντας μάλιστα και πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 31′. Διαρκώς ανεβασμένες οι μετοχές του Έλληνα αθλητή που άφησε… ορθάνοιχτη την πόρτα επιστροφής στην Ευρώπη το προσεχές καλοκαίρι.

Διψήφιος στην επικράτηση του Μονμάουθ επό του Ίλον ήταν και ο Στέφανος Σπάρταλης (10π., 3/6 διπ. και 4/4 βολές) ενώ έξι λεπτά συμμετοχής με δύο πόντους, «έγραψε» ο Λευτέρης Λιοτόπουλος στην νίκη του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο (57-89) επί του Βιλανόβα.