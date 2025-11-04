Ο Νεοκλής Αβδάλας εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του στο NCAA με την πολυσχιδή του φύση την οποία φανέρωσε με το καλησπέρα σας.

Η αντίπερα όχθη του ωκεανού απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους φαν της «σπυριάρας» στην Ελλάδα φέτος αφού άνοιξε τις… αγκάλες της και υποδέχθηκε μερικά από τα μεγαλύτερα prospects του ελληνικού μπάσκετ. Με πρώτο και καλύτερο τον Νεοκλή Αβδάλα.

Ο πιο πολλά υποσχόμενος γκαρντ-φόργουορντ της γαλανόλευκης καλαθόσφαιρας, πραγματοποίησε πριν από μερικές ώρες το επίσημο ντεμπούτο του με το Πανεπιστήμιο του Βιρτζίνια Τεκ στο NCAA, αρχίζοντας μάλιστα στο βασικό σχήμα των «Hokies».

Αποτελεί άλλωστε μεγάλο κεφάλαιο και για εκείνους, ένας από τους πιο προβεβλημένους και must-watch πρωτοετείς του κολεγιακού πρωταθλήματος, ο οποίος επένδυσε με το… καλησπέρα σας στο σώμα του πηγαίνοντας στην Αμερική.

Η ομάδα του Μάικ Γιανγκ δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στην πρεμιέρα απέναντι στο Τσάρλεστον, επικρατώντας με το ευρύ 98-67 και ο Νεοκλής Αβδάλας έμεινε μαζί με τον Λαβάλ Τόμπι (πρώτος σκόρερ του Βιρτζίνια Τεκ με 20 πόντους) περισσότερο από κάθε άλλον στο παρκέ (28′).

Σε αυτό το διάστημα, ο Έλληνας νεαρός άσος ζορίστηκε κάπως να βρει σκορ (8π., 3/13 σουτ) παρόλα αυτά, ξετύλιξε το playmaking του όντας με διαφορά ο καλύτερος δημιουργός του γηπέδου. Ο «Νέο» λειτούργησε για τους συμπαίκτες του (9 ασίστ) και φρόντισε να τους κάνει χαρούμενους, χωρίς να πουλάει την μπάλα (1 λάθος) και μοιράζοντας «πάρε-βάλε» πάσες. Ακόμα και χωρίς να βλέπει, μπερδεύοντας την αντίπαλη άμυνα. Υπέροχο διάβασμα.

Brilliant manipulative passing for Neoklis Avdalas in his debut, can shift defenses with just a glance. Didn't shoot it well today, but found other ways to make positive impact with an impressive 9 ast/1 to. #CollegeBasketball pic.twitter.com/aYjIT2GNf2 — Quinn Fishburne (@QuinnFishburne) November 4, 2025

Το κολεγιακό πρωτάθλημα και το πρόγραμμα σπουδών, αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για τον αποφασισμένο να δουλέψει και να βελτιωθεί Νεοκλή Αβδάλα ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το ρεπορτόριο στο παιχνίδι του. Παίκτες με τα δικά του χαρακτηριστικά άλλωστε, δεν βγάζει κάθε μέρα όχι μόνο το ελληνικό μπάσκετ αλλά και το ευρωπαϊκό.

Με το… δεξί ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους και οι Λιοτόπουλος (4π., 1/3 και 1/2 βολές σουτ σε 8′) και Φώτης Κωνσταντινίδης με το Σεντ Τζονς που δεν είχε πρόβλημα να λυγίσει το Κουίνιπιακ. Νίκησε εύκολα και το Λούιβιλ του Ζούγρη που είχε 5 πόντους με 2/5 δίποντα και 1/2 βολές καθώς και 3 κλεψίματα σε 16′.

Mikel Brown Jr x Vangelis Zougris on the pick-and-roll pic.twitter.com/CyCmP7e5N6 — Dalton Pence (@dpence_) November 4, 2025

Σημαντικός για τους Νιου Όρλεανς Πρίβατιρς στον αρκετό χρόνο που πήρε (29′) ήταν και ο Παναγιώτης Παγώνης με 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και δύο ασίστ στο νικηφόρο 78-74 επί του TCU.