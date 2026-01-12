Ο Ρικ Πιτίνο «ψάρωσε» για τα καλά τον Λευτέρη Λιοτόπουλο.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος συνεχίζει να διαπρέπει στο NCAA!

Μάλιστα, πρωταγωνίστησε στη νίκη του Σεντ Τζονς απέναντι στο Κρέιτον, φτάνοντας σε ρεκόρ πόντων, κατά την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Λιοτόπουλος σταμάτησε στους 17 πόντους, ενώ είχε ακόμα 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Παράλληλα, μέτρησε 5/8 τρίποντα, όντας… καυτός στα μακρινά σουτ.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ρικ Πιτίνο θέλησε να τον… ψαρώσει, με μία ατάκα για την αμυντική του λειτουργία.

Όπως μοιράστηκαν οι δυο τους αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του είχε κάποια παράπονα από την αμυντική του λειτουργία.

«Τι καιρό έχει στην Αθήνα; Εάν αφήσεις άλλον έναν να σε περάσει, θα είσαι στην Αθήνα αύριο το πρωί», είπε χαρακτηριστικά σε μία φάση του παιχνιδιού ο Ρικ Πιτίνο στον Λιοτόπουλο, αστειευόμενος φυσικά.

Πάντως, ο νεαρός γκαρντ στην αρχή… ψάρωσε, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος. «Ναι, στην αρχή πίστεψα ότι το έλεγε σοβαρά, ότι θα πήγαινα σπίτι», παραδέχθηκε.

Ο Ρικ Πιτίνο, πάντως, ξεκαθάρισε ότι απλώς τού έκανε μία «πλάκα»!

Δείτε το βίντεο: