Ποιος είναι ο Πάρης Παπαδάτος που δεν φοβάται τις προκλήσεις και διακρίθηκε νωρίς νωρίς στην πρώτη του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα;

Στην αντίπερα όχθη του ωκεανού, παιδιά με όνειρα και φιλοδοξίες «ανθίζουν». Τρίβονται σε συνθήκες ανταγωνιστικές, μαθαίνουν, εξελίσσονται. Πραγματοποιούν βήματα προόδου συνδυάζοντας σπουδές με αυτό που αγαπούν, το μπάσκετ. Σε προγράμματα με καταρτισμένους και ειδικούς στο πλάι τους. Βάλτε σε όλα τα παραπάνω τις ιδανικές συνθήκες ανέλιξης και το οικονομικό δέλεαρ που έχει μπει στη ζωή τους τους τελευταίους μήνες και η απάντηση είναι απλή και εύκολη στο ερώτημα «γιατί στην Αμερική;»

Κάτω από την ομπρέλα του κολεγιακού πρωταθλήματος, επωάζονται εκατοντάδες «νεοσοί» πριν πάρουν την κατεύθυνση με βάρκα την επιδίωξη της ανάδειξης σε ένα προπαρασκευαστικό περιβάλλον. Ανάμεσα σε αυτούς και μερικές δεκάδες Ελληνόπουλα που το… τόλμησαν.

Πέρα από τον πιο φημισμένο με το μεγαλύτερο potential Νεοκλή Αβδάλα, τον Βαγγέλη Ζούγρη, τον Λευτέρη Λιοτόπουλο του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, τον Λευτέρη Μαντζούκα που έχει ήδη «γράψει» κάποια χιλιόμετρα αλλά έμεινε στάσιμος, έρχονται κι άλλοι αποφασιμένοι να διακριθούν. Πιο αθόρυβα, δίχως τυμπανοκρουσίες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Πάρης Παπαδάτος.

Ο 19χρονος μετά το αναγνωριστικό του ντεμπούτο με το Σεντ Φράνσις, έχει αρχίσει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή του και συνεπώς λεπτά συμμετοχής στο ροτέισον την ομάδας του για να φτάσει να αναδειχθεί Rookie της εβδομάδας. Πατώντας στα χνάρια του Αβδάλα και του Σπάρταλη.

Μετά την πρώτη γεύση που πήρε με δύο πόντους σε τέσσερα λεπτά, ακολούθησαν δύο παιχνίδια που οδήγησε την ομάδα του στο σκοράρισμα, δείχνοντας πως προσαρμόζεται γρήγορα στο κλίμα και επίπεδο της Divison 1 με τους Red Flash’s. Κόντρα στους Penn State Lions τελειώσε το παιχνίδι με 19 πόντους για να ακολουθήσουν οι 15, στην ήττα από το Radford. Ο Παπαδάτος όμως αρχίζει να κάνει αίσθηση.

Πράγμα που συνέβαινε μαζί του από νεαρή ηλικία. Το 2021 πήρε… προαγωγή στο αντρικό του Παλαιού Φαλήρου σε ηλικία μόλις 15 ετών αφού έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο στην προετοιμασία και τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά «Αχιλλέας Μέντζος».

Από εκεί ο νεαρός γκαρντ έγινε μέλος του εφηβικού τμήματος του Περιστερίου με διακρίσεις πάντοτε στα εθνικά πρωταθλήματα. Στην αστείρευτη «δεξαμενή» εθνικής εμβέλειας των δυτικών προαστίων, πριν κάνει το πρώτο βήμα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Πάρης Παπαδάτος με τις διδαχές και τη συμβουλή των δικών του ανθρώπων, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, την άρπαξε από τα μαλλιά. Το έψαξε και πήρε υποτροφία για το SFBA Trinity prep High School στο Λας Βέγκας, όπου και μετακόμισε την τελευταία του χρονιά στο λύκειο, αν είχε μείνει στα μέρη μας.

Μία χρονιά (2023-24) προετοιμασίας για την πιο ομαλή εισαγωγή στο κολεγιακό πρωτάθλημα, όπου και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις με το καλησπέρα σας, στην Border League και όχι μόνο.

Στη συνέχεια έπαιξε στο St. Thomas Aquinas του Νιου Τζέρσεϊ όπου σημείωσε 4 φορές επιδόσεις 20+ πόντων σε μια γεμάτη σεζόν που αποτέλεσε το… σκαλοπάτι για το NCAA στο οποίο ανήκει.

Στο μεσοδιάστημα ήρθε η βραδιά της… ωρίμανσης. Ο Πάρης Παπαδάτος έκανε λίγες guest εμφανίσεις στα 18 του στο Αιγάλεω, αποδεχόμενος το κάλεσμα του πατέρα του. Και τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Ο πιτσιρικάς ήταν ο game changer του ημιτελικού του περσινού Unicef Trophy όταν μπήκε στο ματς με τον Παπάγου στο παρκέ και άλλαξε τον ρου της αναμέτρησης. Όχι μόνο με τους 10 πόντους αλλά και τις εξαιρετικές του άμυνες στα 22′ εν τέλει λεπτά που αγωνίστηκε. Από τα δικά του χέρια ήρθε η προσπέραση αλλά και το καλάθι που «σφράγισε» την νίκη πρόκριση στον τελικό και το… όνειρο για το «Σίτι», που λίγο έλειψε να πάρει το εισιτήριο για το Κύπελλο Ελλάδας και τους μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ.

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είναι ο κανακάρης του Αλέκου Παπαδάτου, μέλλος μιας χρυσής γενιάς του ελληνικού μπάσκετ που έκανε… πλάκα στον υπόλοιπο κόσμο της «πορτοκαλί θεάς» τον Ιούλιο του 1995 στο ΟΑΚΑ, κατακτώντας δίχως αντίσταση το χρυσό στο Μουντομπάσκετ των Εφήβων.

Ένας σκόρερ από την Κεφαλονιά που την ίδια σεζόν, στην ίδια ηλικία με αυτή που βρίσκεται τώρα ο γιος του Πάρης, έβαλε 33 πόντους στην Α2 κατηγορία και το τοπικό ντέρμπι του Πειραϊκού με τον Ιωνικό, δίχως να χάσει σουτ.

Αργότερα αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, ανάμεσα σε αυτές και το Περιστέρι τη διετία 2000-02, παίρνοντας γεύση και από Ευρωλίγκα, στην οποία μπορεί να υπερηφανεύεται πως έχει αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια. Ο ύψους 186 εκατοστών πλειμέικερ, έχει γίνει προπονητής με τελευταία ομάδα το Αιγάλεω από το οποίο έφυγε απροσδόκητα πριν από 11 μήνες, με την ομάδα να βρίσκεται στην κορυφή της National League 1.

Εδώ και κάποιες εβδομάδες ο γιος του Πάρης «μπουσουλάει» κολεγιακά στην Πενσιλβάνια, αφού έπαιξε και στην Elite League πέρυσι σε κάποια παιχνίδια με τον Πρωτέα Βούλας, όπου βρίσκεται ο αδερφός του Νίκος. Στη φάση recruitment στην οποία βρέθηκε το καλοκαίρι, είχε κρούσεις από διάφορα Πανεπιστήμια (New Mexico, Boise State University, Temple University) με τον ίδιο να επιλέγει το St. Francis.