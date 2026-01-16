Το τουρ του NBA στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Βερολίνο, χάρισε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στα σημεία. Οι Ορλάντο Μάτζικ του Πάολο Μπανκέρο (26π. , 13 ριμπ.) επιβλήθηκαν των Μέμφις Γκρίζλις με 118-111 σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στο ευρύ κοινό μάλλον για ένα… κάρφωμά του. Και πως να μην συμβεί αυτό;

DUNK OF THE YEAR?!!?! ANTHONY BLACK ON 4 GRIZZLIES 😳😳😳 pic.twitter.com/8QANj6pPUM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2026

Ο Άντονι Μπλακ είδε τον διάδρομο γεμάτο… αγκάθια, κοσμοσυρροή. Δεν υπολόγισε το (φαινομενικά) καλό αμυντικό τρανζίσιον των αντιπάλων του, βλέποντας πως «κλείνουν» 4 πάνω του. Ούτε την crunch time (2’25” για το τέλος). Πάτησε το τούρμπο, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε ανάμεσα σε τέσσερις (!) ψηλότερους αντιπάλους του που τον είδαν να… τρυπάει στη ρακέτα τους.

Τρομερή φάση, ίσως το κάρφωμα της χρονιάς από τον δεύτερο σκόρερ των Μάτζικ στο ματς της γερμανικλης πρωτεύουσας όπου συνέρευσε κόσμος και κοσμάκης για να δει από κοντά την «αστερόσκονη» του ΝΒΑ.

Μία φάση που… τέλειωσε ουσιαστικά το ματς παρότι έκανε μόλις το 109-107. Μετά από αυτό οι μεν «πάγωσαν» και οι δε πήραν την «φλόγα» που χρειάζονταν για να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ τους. Η ομάδα του Ορλάντο έφερε… τούμπα το παιχνίδι και ανέβηκε στο 23-18 της Ανατολής και την 6η θέση, αφήνοντας το Μέμφις στο 17-23 και τα «πρόθυρα» της 10άδας στη Δύση.