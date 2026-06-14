Με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κεντρική σκηνή του NBA τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ελαφρά την καρδία χρησιμοποίηθη ο έως και αδόκιμος αυτή τη φορά όρος «κατάρα» αναφορικά με την περίπτωση των Τίμπεργουλβς αφού εκείνος της «αστοχίας» μάλλον θα ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωσή τους. Καθώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νιου Γιορκ Νικς, του πρώτου δαχτυλιδιού μετά από 53 χρόνια, δίνει συνέχεια σε ένα sequence αξιοπρόσεκτο και διόλου τυχαίο. Ούτε για τη Μινεσότα ούτε για τους επόμενους.

Ο Καρλ Άντονι-Τάουνς στέφθηκε πρωταθλητής του NBA πριν από μερικές ώρες στο Σαν Αντόνιο, μεγαλώνοντας μία… μόδα που σίγουρα πρέπει να προβληματίζει τους Τίμπεργουλβς. Και να δίνει αναθαρρεί τις ομάδες εκείνες που «ψωνίζουν» σταρ από τη Μινεσότα.

Ο σέντερ που έχει ακούσει πολλά και απαντάει μέσα στο παρκέ, συνέβαλε όσο λίγοι στην επιστροφή των Νεοϋορκέζων στη Γη της επαγγελίας έπειτα από μισό αιώνα και βάλε. Και δικαιώθηκε επίσης.

Ο Καρλ Άντονι-Τάουνς επιλέχθηκε στο Νο1 του draft του 2015 από τους Τίμπεργουλβς και έπειτα από εννιά χρόνια στη Μινεσότα, άλλαξε πολιτεία για να γίνει παίκτης των Νικς. Δύο χρόνια μετά, έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με τρεις ακόμα πρωταθλητές του NBA την τελευταία δεκαετία που έπρεπε να αλλάξουν… γειτονιά, για να θωρακίσουν με τον πλέον ιδανικό τρόπο τη φήμη του και να διώξουν την όποια στάμπα.

Η αρχή έγινε με τον Κέβιν Γκαρνέτ που ήταν για πολλά χρόνια η… πριμαντόνα στη Μινεσότα, έχοντας μάλιστα αναδειχθεί και MVP της σεζόν 2003-04. Η μετακίνησή του ωστόσο στους Σέλτικς ήταν εκείνη που εκτόξευσε τον «The Big Ticket» και τον έβαλε στο πάνθεον κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2008.

Επόμενος ψηλός ο άτυχος τα τελευταία χρόνια Κέβιν Λοβ που συστήθηκε κι εκείνος στο ευρύ κοινό με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς (2008-14), εκεί έφτιαξε το όνομά του ωστόσο απογειώθηκε στους Καβς (2014-23), όπου και στέφθηκε πρωταθλητής το 2016 στο πλευρό του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Πριν τον σέντερ από το Νιου Τζέρσι και τελευταίο μέλος της μίνι-λίστας, κάτι ανάλογο είχε πετύχει και ο Άντριου Γουίγκινς, ο οποίος είχε επιλεγεί στο Νο1 του draft του 2014 από τους Τίμπεργουλβς, όντας το μεγάλο next big thing της ομάδας του Αμερικανικού βορρά. Εκεί έμεινε για έξι χρόνια, το πλάνο δεν πήγε κατ’ ευχήν, ο επόμενος ωστόσο σταθμός της καριέρας του θα αποτελεί για πάντα σημείο αναφοράς στη ζωή του αφού το 2022, φόρεσε δαχτυλίδι με τους Γουόριορς απέναντι στους Σέλτικς.

Αστοχία, κατάρα ή αδυναμία διαχείρισης; Στον οργανισμό των Τίμπεργουλβς πρέπει να εξετάσουν σοβαρά τι πήγε λάθος και οι μελλοντικοί μνηστήρες του Έντουαρντς, να έχουν έναν λόγο παραπάνω να τον διεκδικήσουν.