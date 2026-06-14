Έντεκα χρόνια αφότου συστήθηκε στο ελληνικό κοινό και την παγκόσμια σκηνή με την Team USA, ο Τζέιλεν Μπράνσον οδήγησε τους Νικς στη… γή της Επαγγελίας μετά από 53 χρόνια.

Πολύ πριν ο Τζέιλεν Μπράνσον γίνει αυτός ο θρασύς παικταράς με τον… ακούνητο κορμό που πήρε τους «διψασμένους» Νεοϋορκέζους από το χέρι και τους οδήγησε στην κατάκτηση του δαχτυλιδιού μετά από 53 άγονα χρόνια (4-1 στη σειρά των Τελικών τους Σπερς), ήταν ένας νεανίας με τεράστιες περγαμηνές. Και ένα μεγάλο potential που είχαν την τύχη να απολαύσουν οι Κρητικοί αγνοί φαν της «σπυριάρας» το καλοκαίρι του 2015 στα «Δύο Αοράκια».

Ο άνθρωπος που πήρε από το χέρι τους Νικς ή αν προτιμάτε έσκυψε και τους «κουβάλησε» στην πλάτη του. Ο ηγέτης τους, το Νο1 τους. Ο MVP των φετινών Τελικών του NBA. Πώς να μην ήταν άλλωστε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 32,6 πόντους κατά μέσο όρο, 4,2 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Παρόλα αυτά ο σούπερ σταρ των πρωταθλητών του NBA δεν… ξεφύτρωσε ξαφνικά, άσχετα αν στην «λαμπερή» πόλη των ΗΠΑ βρήκε τις κατάλληλες συνθήκες για να ζήσει το όνειρο. Ή τις… έφτιαξε ο ίδιος.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν πουλέν από τα νεανικά του χρόνια, όταν ακόμα φοιτούσε στο κολέγιο. Τότε ήταν που σε ηλικία 19 χρονών ξεχώρισε με την «φανταχτερή» και τότε Team USA στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U19 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Μπράνσον είχε συστηθεί στη «γηραιά ήπειρο» εκείνο το καλοκαίρι, λίγους μήνες αφότου είχε αναδειχθεί Mr Illinois. Και έναν χρόνο αφότου είχε φορέσει χρυσό στο στήθος στους Παναμερικανικούς Αγώνες U18 του 2014.

Flashback 11 χρόνια πίσω λοιπόν, οι Αμερικανοί επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί που πάντα φέρουν και ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στην Κρήτη, εκεί όπου πρώτος σκόρερ ήταν ο Αντρές Φελίζ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο για την 4η Εθνική ομάδα.

Το βραβείο του πολυτιμότερου ωστόσο πήγε στους νικητές που είχαν στη σύνθεσή τους και τον Τζέισον Τέιτουμ. Ο Τζέιλεν Μπράνσον που λύγισε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είχε αναδειχθεί MVP στο Ηράκλειο μετρώντας 14 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 5,6 τελικές πάσες ανά παιχνίδι στο τουρνουά εκείνο.

Ο αγώνας βέβαια που του έδωσε πιθανότατα τη διάκριση αυτή ήταν ο ημιτελικός με την Εθνική Ελλάδος (82-76 υπέρ της Team USA), τον οποίο και… καθόρισε με 30 πόντους, κερδίζοντας στο μπρα ντε φερ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (23 πόντους) και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο (21 πόντους).

Έντεκα χρόνια μετά, ο τρεις φορές All-Star πήρε ξανά το βραβείο του MVP. Αυτή τη φορά στους Τελικούς του ΝΒΑ, έναν χρόνου αφότου κατέκτησε – όντας ο πολυτιμότερος – την πρώτη του συλλογική κούπα στον «θαυμαστό κόσμο» (NBA Cup).