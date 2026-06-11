Tι ΑΝΑΤΡΟΠΑ ήταν αυτή από τους Νιου Γιορκ Νικς; Επέστρεψαν από -29, έκαναν το 3-1 στη σειρά και έχουν το «πάνω χέρι»! Όμως, παραλίγο όλα να… χαλάσουν σε ένα lay-up που ΔΕΝ χάνεται!

Τι ΜΑΤΣΑΡΑ ήταν αυτή; Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έμοιαζαν από νωρίς να «κλειδώνουν» τη νίκη κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς (11/06, 107-106), όμως, είχαμε την ανατροπή του αιώνα!

Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, μέχρι και με 29 πόντους (52-81) στις αρχές της τρίτης περιόδου. Όμως, τότε ήταν που πάτησαν το πόδι στο… γκάζι!

Τελικά, όλα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον ΟG Ανουνόμπι να σκοράρει με follow και να ολοκληρώνει μία ΑΝΑΤΡΟΠΑΡΑ!

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK.



KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN.



LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

Τη μεγαλύτερη που θα βρει κανείς στην ιστορία των τελικών του NBA, αφού δεν έχει υπάρξει κάτι ανάλογο ξανά.

Ωστόσο, αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια παραλίγο να μείνει στη… μέση, για ένα σουτ που απλά ΔΕΝ χάνεται!

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν μπροστά στο σκορ για έναν πόντο (102-103), με περίπου 120 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι.

THE KNICKS STORM BACK FROM 29 DOWN‼️



THE LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY HAS NEW YORK ONE WIN AWAY! pic.twitter.com/oOC7OKr3gq — ESPN (@espn) June 11, 2026

Ο Ντι’Άρον Φοξ έκανε λάθος και έδωσε την ευκαιρία στους Νιου Γιορκ Νικς να τρέξουν στον αιφνιδιασμό. Η μπάλα κατέληξε στον Τζος Χαρτ που έφτασε μέχρι την αντίπαλη μπασκέτα, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Όλοι περίμεναν πως θα σκοράρει με ένα εύκολο lay-up, όμως, το τελείωμα του 31χρονου φόργουορντ ήταν πολύ κακό και τελικά βρήκε στη στεφάνη και πήγε έξω!

JOSH HART NOOOOOO pic.twitter.com/Xz9EqDmkg8 — Legion Hoops (@LegionHoops) June 11, 2026

Σε ένα πολύ κομβικό σημείο, ενώ θα έδινε προβάδισμα στην ομάδα του. Παρ’ όλα αυτά, για «καλή του τύχη», όπως τόνισε και ο ίδιος στις δηλώσεις του ο OG Ανουνόμπι μπόρεσε στο τέλος να ολοκληρώσει την ανατροπή του αιώνα στο NBA!

Απλά σκεφτείτε τι θα μπορούσε να γίνει, αν ο Άγγλος μπασκετμπολίστας δεν σκόραρε στο φινάλε και οι Νιου Γιορκ Νικς έχαναν «εξαιτίας» ενός lay-up που ΔΕΝ χάνεται…