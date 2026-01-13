Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε και οι Μιλγουόκι Μπακς άρχισαν να παίρνουν μπρος. Τα «ελάφια» σε αντίθεση με ότι συνέβαινε τα τελευταία χρόνια όπου έμπαιναν στην post season με… άερα αλλά την πατούσαν εκεί, έχουν αρκετό δρόμο και ανηφόρα ακόμα να διαβούν.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε συνδυασμό με το κάκιστο ξεκίνημά τους και την επίδοση που είχαν εν τη απουσία του σούπερ σταρ τους, τους έχει φέρει εκτός δεκάδας στην Ανατολή με αρνητικό ρεκόρ (17-21). Το 5-3 πάντως που «τρέχουν» απ’ όταν επέστρεψε ο Greek Freak τα Χριστούγεννα, δίνει ελπίδα για ένα πιο «φωτεινό» μέλλον.

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την πολύπλευρη προσφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν βελτιώνει απλά το παιχνίδι των «ελαφιών» αλλά και το «νοικοκυρεύει», μιας και απέχει αρκετά απ’ όλους τους υπόλοιπους παικταράδες του είδους του. Όσο περνάνε τα χρόνια όλο και περισσότερο.

Δεν είναι μονάχα αυτά που προσφέρει και δεν καταγράφονται στην στατιστική ή ίσως μονάχα σε advantage analytics (DRTG) σε μια εποχή που είναι όλα μετρήσιμα αλλά και εκείνα που περιλαμβάνονται και βγάζουν… μάτι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έχει θέσει εαυτόν σε 25 μονάχα αναμετρήσεις των Μπακς φέτος λόγω τραυματισμού, διάγει μία απίθανη χρονιά σε ατομικό επίπεδο. Μία τρομερά ώριμη αγωνιστικά περίοδο που δεν… λιώνει στο παρκέ χωρίς να πάρει ανάσα και ενώ όλη η άμυνα έχει προσαρμοστεί πάνω του. Και εκεί έγγυται η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην «οικονομική» του φύση, στο γεγονός πως παίζει ακόμα περισσότερο για τους συμπαίκτες του.

Παρότι αποτελεί τον αδιαμφισβήτο ηγέτη και σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς με διαφορά από τον αμέσως επόμενο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αποβάλει όποια «εγωμανία» θα μπορούσε να τον διακατέχει με την δημοφιλία που έχει, την ανάγκη για υπερβολική υπερέκθεση. Δεν «τραβάει» προσπάθειες από τα μαλλιά, παίρνει ό,τι του δίνεται χωρίς να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος που έχει κερδίσει στον οργανισμό. Και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν.

Βρισκόμενοι στου δρόμου τα μισά σχεδόν της Regular Season, o άσος των «ελαφιών» που έχει καθησυχάσει κάπως τους φαν των Μπακς αναφορικά με το μέλλον του χωρίς βέβαια να έχει κλείσει το κεφάλαιο και το ενδεχόμενο μετακίνησης, είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ παίκτης σε ολόκληρο το NBA μέχρις ώτου γίνει πιο εύκολο, ο οποίος έχει πετύχει περισσότερους πόντους (731) από λεπτά συμμετοχής (730) συνολικά. Ένα απίστευτο επίτευγμα, δείγμα του παιχνιδιού του.

Ο Αντετοκούνμπο έσταξε μέλι για τον ΛεΜπρόν κι έφυγε με φανέλα του γιατί… «ποτέ δεν ξέρεις» (video) Πρώτα του πήρε δις την μπουκιά από το στόμα κι έπειτα τον αποθέωσε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξύμνησε τον ΛεΜπρόν και έφυγε από το LA με ενθύμιο την φανέλα του.

Εξετάζοντας ενδελεχώς την λίστα όσων έχουν ανοίξει λογαριασμό την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο ΝΒΑ, συναντά κανείς σε σαφώς μικρότερο βαθμό δυσκολίας λόγω πλήθους, δύο ακόμα παίκτες. Ο Ζαλίν Γκριν των Φοίνιξ Σανς πρόλαβε να βάλει 31 πόντους στα 29.8′ που έπαιξε με τους «ήλιους» πριν τραυματιστεί και παραμείνει από τότε εκτός.

Two-way συμβόλαιο με τους Σπερς και την αναπτυξιακή τους ομάδα, για τον τρίτο και τελευταίο της εν λόγω λίστας. Ο Ράιλι Μίνιξ έχει 9 πόντους σε 8.3′ που έχει πάρει στα «σπιρούνια», στα τρία συνολικά ματς που έχει πατήσει παρκέ.

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πόσο σπουδαίο και δύσκολο είναι αυτό που έχει καταφέρει η διαρκώς ανεπτυγμένη εκδοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.