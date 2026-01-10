Πρώτα του πήρε δις την μπουκιά από το στόμα κι έπειτα τον αποθέωσε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξύμνησε τον ΛεΜπρόν και έφυγε από το LA με ενθύμιο την φανέλα του.

Το παιχνίδι των Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς ήταν εκείνο που ξεχώριζε στο πρόγραμμα της βραδιάς του ΝΒΑ λόγω της «μάχης» του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το σπουδαίο δίδυμο των ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς που έχουν την τύχη να χαίρονται στο Λος Άντζελες. Την χαρά βέβαια φρόντισε να τους την πάρει ο Έλληνας σούπερ σταρ.

Οι καθοριστικές άμυνες που έβγαλε o Greek Freak στο τελευταίο λεπτό του αγώνα πάνω στον «βασιλιά» (μπλοκ και κλέψιμο), παίζουν παντού τις τελευταίες ώρες με τους δύο «αστέρες» να έχουν έναν θερμό εναγκαλισμό στο τέλος μετά το «διπλό» των «ελαφιών». Το μπάσκετ αναγνώρισε το μπάσκετ σε μία όμορφη στιγμή.

Ο χάλκινος στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ Giannis, αφού πήρε τα credits από τους συμπαίκτες του και τον προπονητή του για μία ακόμα κυριαρχική και πολυπλεύρως σημαντική εμφάνιση, ανταπέδωσε τα… δέοντα στον «Βασιλιά».

Έδειξε μάλιστα με χαρά την φανέλα του ΛεΜπρόν που πήρε μαζί του, σχολιάζοντας πως… «ποτέ δεν ξέρεις, πήρα αυτήν την φανέλα απόψε». Εννοώντας πως ίσως ήταν και το τελευταίο παιχνίδι που μοιράστηκαν το παρκέ.

“I got his jersey tonight.”



Αναλυτικότερα τα όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον αειθαλή ΛεΜπρόν, ο οποίος έφτασε μία ανάσα από το triple double, αφού έδειξε στους παρευρισκόμενους την φανέλα που πήρε για… κειμήλιο.

«Νομίζω πως είναι είδωλο για κάθε αθλητή όχι μόνο για μπασκετμπολίστα. Το να είσαι συνεπής για 23 χρόνια, διαθέσιμος, νικητής, να αποτελείς το παράδειγμα, είναι τρομερό. Και σε κάθε ευκαιρία που είχαω να βρίσκομαι γύρω από το μεγαλείο του και να ανταγωνίζομαι αυτό, πάντα θα την παίρνω.

Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Ο τρόπος που προσέχει τον εαυτό του για 23 χρόνια. Μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. Ζήτησα τη φανέλα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι η τελευταία φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν τον είχα αντιμετωπίσει από το 2022. Είχε κάποιους τραυματισμούς. Είχα την ευκαιρία 4 χρόνια μετά να παίξω εναντίον του. Του ζήτησα τη φανέλα. Και αυτός με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Θα παίξω σκληρά εναντίον του, το ξέρει. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου με ό,τι κατάφερε. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο να είσαι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Βλέπω το πόσο δύσκολο είναι το ταξίδι μου και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι το δικό του.»