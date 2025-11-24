«Λούκα Ντόντσιτς κόφ’το, δεν είναι αστείο», έχει να διαβάσει και να επαναλάβει για το σπίτι στο μάθημα της ορθογραφίας ο απολυμένος από το Ντάλας, Νίκο Χάρισον μέχρι να το εμπεδώσει. «Επανάληψη μήτηρ μαθήσεως» άλλωστε, αν και με τόσους εφιάλτες πιθανότατα δεν χρειάζεται αυτή η μέθοδος.

Τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες έφτασαν οι Λέικερς που έχουν υψηλούς στόχους αυτή τη σεζόν και δεν… ντρέπονται να το φωνάξουν. Άλλωστε διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για να το πουν και ενίοτε – τα διαπιστευτήριά τους αυτά – τα παραθέτουν.

Η παρέα του Σλοβένου αστέρα πέρασε από τη ζόρικη έξοδο στη Γιούτα με 108-106 και συνεχίζουν να κυνηγούν τους πρωτοπόρους και πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (17-1) με ρεκόρ 12-4. Έχουν μάλιστα χτίσει αυτό το ρεκόρ με την εξαιρετική για την ώρα εκτός έδρας επίδοσή τους (8/10).

Πέρα όμως από την ουσία που έχουν και με το παραπάνω σε αυτήν την εκκίνηση, οι «λιμνάνθρωποι» προσφέρουν και πλούσιο θέαμα. Πώς να μην το κάνουν βέβαια με τον Λούκα Ντόντσιτς παρόντα και τον «Βασιλιά» στο πλάι του;

Ο ευρωπαίος «μάγος» ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά στη δύσκολη επικράτηση επί της ομάδας του Μάρκανεν με 33 πόντους (7/12 διπ., 3/12 τριπ., 10/12 βολές), 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα αλλά και έξι λάθη στα 40′ που αγωνίστξλε.

Βέβαια ακόμα κι έτσι η… μπίλια θα μπορούσε να είχε καθίσει από την άλλη πλευρά αν μία από τις δύο τελευταίες απόπειρες των Τζαζ έβρισκε στόχο. Αρχικά στα 11” για το φινάλε ο Φινλανδός σταρ με το σκορ στο 106-107 και έπειτα στην εκπνοή ο Κεγιόντε Τζορτζ, με το τελικό σκορ να παραμένει στον φωτεινό πίνακα.

Οι παραπάνω αράδες βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εισαγωγικές για το… showtime το οποίο ακολουθεί. Και για το οποίο δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συστάσεις αφού η εικόνα «μιλάει» από μόνη της.

Υ.Γ.: Τι του έκανες του δύσμοιρου του Κέβιν Λοβ βρε άτιμε Λούκα Ντόντσιτς; Δεν τα λογάριασες τα χρόνια και τις παραστάσεις του; Είναι το κάτι άλλο ο Σλοβένος…